Kullanmayan neredeyse yok! Sigaradan 10 kat daha zararlı: Zararını duyunca tövbe edeceksiniz!













Uzmanlar, sigarayı bırakma sürecinde tercih edilen elektronik sigaranın normal sigaradan daha az zararlı olduğu yanılgısına dikkat çekiyorlar. Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, e-sigaralarda temel bağımlılık yapıcı maddenin sigarada olduğu gibi nikotin olduğunu belirtiyor ve e-sigaraların bilinen sigara çeşitlerine göre daha az zararlı olmadığını vurguluyor. Ayrıca, özellikle aromalı e-sigaralarda kullanıcının aroma tadını alırken aynı zamanda pek çok zararlı kimyasalı ve beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini vücuduna kabul ettiği uyarısında bulunuyor.Yrd. Doç. Dr. Çetin, aromalı e-sigaraların, nikotin bağımlılığını maskeleyerek daha hoş ya da daha zararsız göstermek için kullanıldığına dikkat çekiyor ve kullanıcıların aroma tadını alırken pek çok farklı zararlı kimyasalı ve nikotini vücutlarına aldığını belirtiyor. Elektronik sigaranın zararlarına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, aşağıdaki uyarıları yapıyor: E-sigara, insan sağlığı için sigara gibi zararlıdır. E-sigara, normal sigarada bulunan nikotin maddesi içermektedir ve bağımlılığa neden olabilir. E-sigaralar, genç bireyler ve kadınlar arasında moda veya şıklık terimleri üzerinden tüketici/bağımlı yaratmak için kullanılan bir enstrümandır. E-sigara, diğer bağımlılık yapıcı maddelerin tüketimi için de bir araç olarak kullanılabilir. E-sigara sıvıları, pek çok farklı kimyasal madde içermekte ve sigaradan daha az zararlı değildir. Elektronik sigara, "sigara bırakma tedavisi"nde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi değildir. En uygun olanı sigara ve elektronik sigaraya hiç başlamamaktır.