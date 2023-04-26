Kültür Bakanlığı KPSS şartsız memur alacak! Bu şartı sağlayan hemen başvurusunu yapsın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 24 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete duyurusuna göre memur alımı yapacağını duyurdu. YTB bünyesindeki eksikliği karşılamak amacıyla farklı alanlarda Yarışma Sınavı ile toplamda 12 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.
BAŞVURU DETAYLARI DUYURULDU
Başvurular, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, ilgili ilanı dikkatlice inceleyerek başvuru sürecini kaçırmamak için gerekli adımları atmalıdır. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, başvurularını online platformlar üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirler. BAŞVURULAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Kültür Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan memur alımları için başvuru şartları oldukça önemlidir. Başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi tarafından belirlenen niteliklere uygun olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları karşılamaları beklenmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Kamu haklarından mahrum olmamak: Başvuracak adayların kamu haklarından mahrum olmamış olmaları gerekmektedir. Kamu haklarından mahrumiyet durumu bulunan adaylar, başvuru sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak: Başvuru yapacak adayların, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamış olmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan adaylar, sağlık durumlarını ilgili belgeler ile kanıtlamak zorundadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak: Başvuru yapacak adayların, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmeleri gerekmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda olumsuz sonuç alan adaylar, başvuru sürecinde elenmektedir. Suç hükümlülüğü bulunmamak: Başvuru yapacak adayların, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamış olmaları gerekmektedir. Suç hükümlülüğü bulunan adaylar, başvuru sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Erkek adaylar için askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlik durumu da başvuru şartları arasında yer almaktadır. Başvuru yapacak erkek adayların askerliğini yapmış olmaları veya askerlik ile ilgisi olmamaları gerekmektedir. Askerlikle ilgisi bulunan adaylar, başvuru sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu şartlar, başvuru yapacak adaylar tarafından karşılanmalıdır. Başvuru sürecinde, adayların aynı zamanda eğitim, yaş ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) gibi özel şartları da karşılamaları gerekmektedir. Adaylar, ilanın detaylarını dikkatlice inceleyerek başvuru sürecini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamalıdır. ÖZEL ŞARTLAR NELER? KPSS şartı aranmayan ancak yabancı dil sınavı şartı bulunan YTB memur alımı için, adayların Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Malayca, Rusça veya Yunanca dillerinden birinde YDS veya denk kabul edilen belge ile ya da o dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede üç yıllık ortaöğretim veya lisans, doktora diploması ya da dil sınavında yüzde 80 başarı gerekmektedir. Ayrıca, adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları ve ilgili bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.