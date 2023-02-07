KAMU PERSONELİ
07 Şubat 2023 - 15:30

Kültür Bakanlığı memur alımı duyurusu yapıldı! Flaş karar açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımları için sınav erteleme kararı hakkında bir duyuru yayımladı. Çeşitli yönetici alım sınavlarının detayları haberimizde..

KAMU PERSONELİ
07 Şubat 2023 - 15:30
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Kültür Bakanlığı memur alımı duyurusu yapıldı! Flaş karar açıklandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımlarına ilişkin sınav hakkında erteleme kararı alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde 58 sözleşmeli işçiyi işe alacağını duyurmuştu. Yukarıdaki duyuruya göre bakanlık bünyesindeki eksiklikleri gidermek için açıklanan 58 kişilik alım sınavı ertelendi.



Mimar kadrosuna 1, Mühendis kadrosuna 23, Şehir ve Bölge Plancısı olarak 2 , Tekniker olarak 23, Teknisyen olarak 6 Teknisyen ve Müze Araştırmacısı olarak da 3 kişinin alınacağı 58 sözleşmeli personel alımları ile ilgili yapılacak sınav Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ertelendi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAVI ERTELENDİ

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 6-10 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacağı bildirilen sözlü sınav, Kahramanmaraş ve diğer 10 ilde meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmiştir. Bakanlığın bu doğrultuda yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanılmıştır:

Kültür Bakanlığı memur alım sınavı ertelendi

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