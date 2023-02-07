Kültür Bakanlığı memur alımı duyurusu yapıldı! Flaş karar açıklandı













KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAVI ERTELENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımlarına ilişkin sınav hakkında erteleme kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde 58 sözleşmeli işçiyi işe alacağını duyurmuştu. Yukarıdaki duyuruya göre bakanlık bünyesindeki eksiklikleri gidermek için açıklanan 58 kişilik alım sınavı ertelendi.Mimar kadrosuna 1, Mühendis kadrosuna 23, Şehir ve Bölge Plancısı olarak 2 , Tekniker olarak 23, Teknisyen olarak 6 Teknisyen ve Müze Araştırmacısı olarak da 3 kişinin alınacağı 58 sözleşmeli personel alımları ile ilgili yapılacak sınav Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ertelendi.Kültür Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 6-10 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacağı bildirilen sözlü sınav, Kahramanmaraş ve diğer 10 ilde meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmiştir. Bakanlığın bu doğrultuda yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanılmıştır: