KAMU PERSONELİ
01 Şubat 2023 - 18:00

Kültür Bakanlığı personel alımı başladı! Bu bölümlerden çok sayıda kişi istihdam edilecek

Kültür Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Başvurular çoktan tamamlandı. Adaylar sonuçları bekliyor. Peki sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
01 Şubat 2023 - 18:00
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Kültür Bakanlığı personel alımı başladı! Bu bölümlerden çok sayıda kişi istihdam edilecek
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden başvuruların yapılacağı 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirildi. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN 58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmek üzere başvurularını aldı. İlana göre, mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına alım yapılacaktı. Başvurular, 19 Aralık ve 2 Ocak arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapıldı. Bu başvurular, Bakanlığın 'www.ktb.gov.tr' internet sitesinde yer alan aranan niteliklere ve başvuru şartlarına göre değerlendirildi. 



 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, alım yapacağı 58 sözleşmeli personeli arayan ilanının yayımlanmasıyla beraber, alanında uzman personel aramalarına hız vermişti. Bakanlık, bu alımlarla sektöre katkıda bulunmak ve sektöre yeni dokular eklemek amacıyla sözleşmeli personel alımını gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvuruların 19 Aralık ve 2 Ocak arasında yapılmasını tavsiye etmişti. Bakanlık, bu alımlarla sektöre yönlendireceği kişilerin, sektöre katkıda bulunacak ve sektöre yenilikler katacak niteliklere sahip kişiler olmasını arzu ediyor.

 

BAKANLIK AÇIKLADI

Adaylar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden hangi gün ve saatte sınava girebileceğini öğrenebilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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