Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden başvuruların yapılacağı 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirildi.
KAMU PERSONELİ
01 Şubat 2023 - 18:00
Kültür Bakanlığı personel alımı başladı! Bu bölümlerden çok sayıda kişi istihdam edilecek
Kültür Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Başvurular çoktan tamamlandı. Adaylar sonuçları bekliyor. Peki sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
01 Şubat 2023 - 18:00
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN 58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmek üzere başvurularını aldı. İlana göre, mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına alım yapılacaktı. Başvurular, 19 Aralık ve 2 Ocak arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapıldı. Bu başvurular, Bakanlığın 'www.ktb.gov.tr' internet sitesinde yer alan aranan niteliklere ve başvuru şartlarına göre değerlendirildi. Adaylar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden hangi gün ve saatte sınava girebileceğini öğrenebilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN 58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmek üzere başvurularını aldı. İlana göre, mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına alım yapılacaktı. Başvurular, 19 Aralık ve 2 Ocak arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapıldı. Bu başvurular, Bakanlığın 'www.ktb.gov.tr' internet sitesinde yer alan aranan niteliklere ve başvuru şartlarına göre değerlendirildi. Adaylar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden hangi gün ve saatte sınava girebileceğini öğrenebilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
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