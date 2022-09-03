GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 22:43

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kız Kulesi konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar doğrultusunda külah kısmının yapıdan uzaklaştırıldığını, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 22:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, işin ehli isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" ifadeleri yer aldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bill Gates yine rahat durmuyor! Bill Gates'ten ortalığı karıştıracak paylaşım! Sivrisinekleri biyolojik silah olarak kullanacak!
Bill Gates yine rahat durmuyor! Bill Gates'ten ortalığı karıştıracak paylaşım! Sivrisinekleri biyolojik silah olarak kullanacak!
2022 2 Eylül BİM aktüel kataloğu! 2 Eylül BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 Eylül 2022 BİM aktüel kataloğu
2022 2 Eylül BİM aktüel kataloğu! 2 Eylül BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 Eylül 2022 BİM aktüel kataloğu
Nasrullah Ayan kimdir? Borsa Kralı hayatını kaybetti
Nasrullah Ayan kimdir? Borsa Kralı hayatını kaybetti
TFF binasına yapılan saldırının fotoğrafları paylaşıldı! Hamit Altıntop kurşunlardan son anda kurtuldu...
TFF binasına yapılan saldırının fotoğrafları paylaşıldı! Hamit Altıntop kurşunlardan son anda kurtuldu...
PTT'ye ait bilgiler tehlikede! PTT'ye siber saldırı! Binlerce kişinin verileri çalındı
PTT'ye ait bilgiler tehlikede! PTT'ye siber saldırı! Binlerce kişinin verileri çalındı
Sedat Peker iddiaları Ankara'da yankılanmaya devam ediyor! THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban tutuklandı!
Sedat Peker iddiaları Ankara'da yankılanmaya devam ediyor! THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban tutuklandı!
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte...