GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 10:02

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Atatürk'ün cenazesine ait görüntüler paylaşılıyor! Restorasyon süreci tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2 yılda bitirilen albüm Milli Kütüphane internet sitesinde ziyarete açılıyor. Atatürk'ün cenaze törenine ilişkin yapılan albüm çalışmaları sona erdi.

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 10:02
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Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Atatürk’ün cenazesine ait görüntüler paylaşılıyor! Restorasyon süreci tamamlandı


Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze törenine ilişkin ortaya çıkan görüntüler bir albümde toplandı. Yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında İstanbul'da ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenindeki fotoğraflardan bir albüm oluşturuldu. Albüm sanal ortamda ziyarete açılıyor.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında "Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü" Milli Kütüphane arşivinde yer alıyor. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmaları sona erdi.



Milli Kütüphane Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarında yapılan çalışmalar ile Albümün cilt derisi ve ön kapak üzerindeki yazılar rötuşlanarak taşıyıcı sayfalarda değişiklik yapıldı. Albümdeki fotoğraflarda onarıldı.

Atatürk Cenaze Albümü

800 FOTOĞRAF YER ALIYOR

Atamızın son yolculuğuna ait 800 fotoğraflık albüm Milli Kütüphane internet sitesinde ziyaretçilerini bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, sevindiren haberi açıkladı. Odabaş, Atatürk'ün vefatının 84.yılında çok özel bir albümü görünür hale getirmek istediklerini ifade etti.

AA'nın haberine göre, 2 yıl boyunca süren restorasyon çalışmaları hakkında detayları paylaşan Odabaş, "Çok kıymetli bir albüm" ifadelerini kullandı.

Atatürk Cenaze Albümü tamamlandı

Bazı fotoğrafların yıprandığını ve zarar gördüğünü aktaran Odabaş, 2 yıl içerisinde albümün cilt derisi ve taşıyıcı kağıtlarının onarıldığını söyledi. Albüm için sanal sergi yaparak internet sitesi üzerinden görülebilir hale getireceklerini aktaran Odabaş, “Bu kıymetli albüm, 10 Kasım 1938'de Anadolu Ajansı'nın Atatürk'ün ölüm haberiyle başlıyor ve daha sonrasında 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka konulması, 19 Kasım'da Yavuz zırhlısıyla İzmit'e, oradan Atatürk'ün yurt içinde gezilerinde kullandığı trenle Ankara'ya götürülmesi, 20 Kasım'da hem halk hem de devlet erkanı tarafından karşılanması, 21 Kasım'da da Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine nakledilmesine kadar geçen süreyi kapsayan bir albüm. Çok kıymetli bir albüm."şeklinde konuştu.

Çalışmaları tamamlanan albümde İstanbul ve Ankara’da düzenlenen cenaze törenleri yer alırken Türk halkının matemi de görünüyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada gelen kişilerin saygı geçişiyle ilgili detaylarda gözler önüne seriliyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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