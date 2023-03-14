Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan büro personeli, güvenlik, mimar, mühendis alımı! 18-35 yaş arasına Bakanlık'ta iş!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son dakika açıklamasıyla 165 personel alımı yapacağını duyurdu







Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şöyle:







Aşağıdaki pozisyonlar için özel şartlar aranmaktadır:

Mimar Pozisyonu:

2 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların Mimarlık bölümünden lisans düzeyinde mezun olmaları gerekmektedir.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, son başvuru tarihi itibarıyla pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmalıdır.

Sağlık sorunu olmamalı ve 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Başvuru yapılacak il ve kontenjan: İstanbul (2).

Mühendis Pozisyonu (MHDS-1):

İstanbul'daki bir kuruluş, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun 2 sözleşmeli çalışan arayışında. Başvuru yapmak isteyen adaylar, KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmalılar. Ayrıca, alınacak sözleşmeli çalışan sayısının üç katı aday arasında yer almalılar. Başvuru yapacak adaylar son başvuru tarihine kadar öğrenim ve bölüm mezunu olmalılar, sağlık sorunu olmamalılar ve 35 yaşını geçmemiş olmalılar. Başvurular İstanbul'da yapılacak ve toplamda 2 pozisyon mevcut olacak.

MÜHENDİS POZİSYONU (MHDS-2)



1 adet sözleşmeli personel alınacak olan Mühendis pozisyonu için adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

Makine Mühendisliği lisans programından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer öğretim kurumlarından mezun olmak,

2022 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puandan başlayarak sıralanacak olan adaylar arasına girmek; Eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılacaktır,

İlgili pozisyon için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmak,

Sağlık sorunları nedeniyle arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olmamak,

Başvuru tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru yapılabilen il ve kontenjan: İstanbul (1).

İş İlanı:

BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-1)

İstanbul'da 2 sözleşmeli personel aranmaktadır. Başvuracaklarda aranacak şartlar şu şekildedir:

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-2)

İstanbul'da 5 sözleşmeli personel aranmaktadır. Başvuracaklarda aranacak şartlar şu şekildedir:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla İlişkiler Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

Birinci pozisyon, Büro PRS-3 olarak adlandırılmaktadır ve 5 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuran adayların aşağıdaki şartları karşılamaları gerekmektedir:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı veya Ofis Yönetimi önlisans programlarından birinden mezun olmak,

2022 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almak ve alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

İlan tarihinde ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmak,

Son başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri bir durumu olmamak.

Bu pozisyona başvurular İstanbul'da olacaktır ve 5 kontenjan mevcuttur.

İkinci pozisyon, Büro PRS-4 olarak adlandırılmaktadır ve 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuran adayların aşağıdaki şartları karşılamaları gerekmektedir:

Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik ve Reklamcılık, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi önlisans programlarından birinden mezun olmak,

2022 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almak ve alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

İlan tarihinde ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri bir durumu olmamak,

Son başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak.

Bu pozisyona başvurular İstanbul'da olacaktır ve 2 kontenjan mevcuttur.

BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-7)

5 sözleşmeli personelin istihdam edileceği bu pozisyona başvuracak adayların aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

İktisat, İşletme, Muhasebe ve Maliye bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almak,

Son başvuru tarihinde ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmak,

Görev yapmasına engel olabilecek bir hastalık veya durumunun olmaması,

Son başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular, İstanbul ilindeki 5 kontenjan için yapılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-1)

20 sözleşmeli personelin istihdam edileceği bu pozisyona başvuracak erkek adayların aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almak,

Erkek olmak,

Son başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

Silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,

Boyunun en az 170 cm olması, kilosunun ise boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 fazla ve 13'ten az olmaması gerekmektedir,

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu bulunmaması,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmaması,

En az 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalışmış olmak.

Başvurular, İstanbul ilindeki 20 kontenjan için yapılacaktır.

KGG-2 pozisyonunda işe alınacak 28 sözleşmeli personel için başvurular açılmıştır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Lise veya eşdeğer okuldan mezun olmak,

2022 yılında gerçekleştirilen KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üstü almak ve alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Erkek olmak,

Başvuru tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru tarihine kadar silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Erkek adayların boyu 170 cm'den kısa olmamalı ve kilosu, boy uzunluğunun son iki rakamından 15 fazla veya 13 az olmamalıdır (örneğin, boyu 170 cm olan bir adayın kilosu en fazla 85 kg ve en az 57 kg olmalıdır).

Görev yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak,

En az 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalışmış olmak ve bunu meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek gerekmektedir.

Başvuru yapılabilecek il ve kontenjan sadece İstanbul'da olup toplam 28 kişi alınacaktır.

Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı (KGG-3 ve KGG-4)

İstanbul'da bir iş ilanı duyurusunda bulunulmuştur. Korumalık ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak kadınlar aranmaktadır. İki farklı pozisyon için 12 kişiye ihtiyaç vardır. İlan detayları aşağıdadır:

KGG-3 pozisyonu için aranan şartlar:

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

2022 KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almış olmak,

Kadın olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir,

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalışmış olmak.

KGG-4 pozisyonu için aranan şartlar:

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2022 KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almış olmak,

Kadın olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir,

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalışmış olmak.

KGG-3 pozisyonu için 7 kişi, KGG-4 pozisyonu için 5 kişi alınacaktır. Başvurular sadece İstanbul'da yapılabilir.

Başvuru süreciyle ilgili detaylar ilan edilmiştir. İlana başvurmak

Başvurular 17 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular internet üzerinden yapılacak ve başvuru ekranına erişmek için ilgili uygulamayı indirebilirsiniz.

Başvuruların 17 Mart 2023 tarihinde internet üzerinden başlayacağı sözleşmeli kamu personeli alımı, kadın ve erkek adaylar arasından yapılacak. Peki, kimler başvuru yapabilir ve ne gibi detaylar var?Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen bireylerin, belirli kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar arasında en önemli kriterlerden biri, son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Ayrıca, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmak da gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kamu haklarından mahrum olmamak ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan suçlardan mahkum olmamak da aranan kriterler arasındadır. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durum da önemlidir. Askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekmektedir. Ayrıca, görevini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak da aranan kriterler arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunmak isteyenler, ilgili internet sitesinden detaylı bilgi edinebilirler. Başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak, başvuru işlemini daha da kolaylaştıracaktır.Mühendislik ve ziraat fakülteleri mezunlarından oluşan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre alınacak 3 aday arasına girmeleri koşuluyla, 1'er yıl süreliğine sözleşmeli olarak istihdam edilebileceklerdir. Mühendislik pozisyonu için İstanbul'da 1 kişi, ziraat pozisyonu için ise İstanbul'da 2 kişi alınacaktır. Adayların, sağlık sorunu bulunmaması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların, müracaat ettikleri pozisyon için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı bir puan almaları gerekmektedir. Eşit puan alan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacak ve en son adayın aldığı puana sahip olanlar da sınava çağrılacaktır.İki farklı pozisyonda, sözleşmeli personel alınacaktır. İlk pozisyon olan Büro PRS-5 için sadece İstanbul ilinde 1 kişi alınacak, diğer pozisyon olan Büro PRS-6 için ise yine sadece İstanbul ilinde 2 kişi alınacak. Büro PRS-5 pozisyonuna başvurmak isteyen adayların, Sanat Tarihi bölümünden lisans düzeyinde mezun olmaları gerekmektedir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmelidir. Ayrıca, 2022 yılında yapılan KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alınması gerekmektedir. Adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve sıralamanın sonucunda alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak ve görev yapmasına engel olabilecek hastalık ya da benzeri durumu bulunmamak diğer şartlar arasındadır. Büro PRS-6 pozisyonuna başvuracak adayların ise İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olmaları gerekmektedir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmelidir. Ayrıca, 2022 yılında yapılan KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alınması gerekmektedir. Adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve sıralamanın sonucunda alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak ve görev yapmasına engel olabilecek hastalık ya da benzeri durumu bulunmamak diğer şartlar arasındadır. Bu pozisyon için de sadece İstanbul ilinde 2 kişi alınacaktır.İstanbul'da bir kamu kurumu temizlik personeli alımı yapacak. Erkekler için 40, kadınlar için 20 sözleşmeli personel alınacak. Her iki pozisyonda da adaylarda aranacak şartlar arasında lise veya dengi okul mezunu olmak, 2022 KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve üzeri puan almış olmak, temizlik görevini yapmaya engel olacak bir hastalık veya benzeri durumu olmamak, en az 60 gün "9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)", "9112.06 Temizlik Görevlisi" veya "9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)" meslek kodlarında çalışmış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamak yer alıyor. Ayrıca, erkek adaylar için cinsiyet şartı, kadın adaylar için ise kadın olmak şartı aranıyor. Başvurular sadece İstanbul'da yapılacak ve her pozisyon için belirli bir kontenjan ayrılmış durumda. İş ilanlarına başvurmak isteyenler için farklı bahçıvan pozisyonlarının açıldığı belirtiliyor. İlk pozisyonda 5 sözleşmeli personel alınacak ve başvuru yapacak adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak, 35 yaşını doldurmamış olmak, bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, en az fiilen 60 gün "6113.07 Peyzaj Bahçıvanı", "6113.10 Bahçıvan" veya "6113.18 Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi" meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek yer alıyor. Başvuru yapılacak il ve kontenjan ise İstanbul (5) olarak belirtiliyor. İkinci pozisyonda ise 10 sözleşmeli personel alınacak ve başvuru yapacak adayların da belli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında tarım/ziraat meslek lisesi mezunu olmak veya lise ve dengi okul mezunu olup, bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak, KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak, 35 yaşını doldurmamış olmak, bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, en az fiilen 60 gün "6113.07 Peyzaj Bahçıvanı", "6113.10 Bahçıvan" veya "6113.18 Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi" meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek yer alıyor. Başvuru yapılacak il ve kontenjan ise yine İstanbul (10) olarak belirtiliyor.