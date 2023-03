Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni personellere kapıyı açtı! Son başvuru tarihi kaçırmayın: En az 14.000 TL maaşla istihdam edilecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı için 26 personel alımı yapacak. İşe alım için son başvuru tarihi 7 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek işe alımda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesi uyarınca 27 adet boş sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacak. Başvurulara ilişkin şartlar ve iş pozisyonları ise şu şekildedir: KPSS puanı aranmaksızın, 1 adet Hukuk Müşaviri, 1 adet Avukat, 2 adet İç Denetçi ve 1 adet Mühendis pozisyonlarına işe alım yapılacak. KPSS taban puanı esas alınarak ise, 1 adet Avukat, 2 adet Mühendis, 3 adet Mimar, 1 adet Şehir Plancısı, 3 adet İdari Uzman, 5 adet Büro Görevlisi, 1 adet Teknisyen, 2 adet Destek Personeli ve 4 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacaktır.İş ilanına başvuracak adayların genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Adaylar, özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmalı, yurtdışından mezun olanlar diploma veya geçici mezuniyet belgesini YÖK tarafından tasdik ettirmiş olmalıdır. KPSS puanı esas alınarak alınacaklarda, KPSS (B) grubu puan şartı gerekmekte ve unvanlara göre farklı puan türlerinde belirtilen asgari puanı almaları gerekmektedir. Ayrıca, tüm unvanlar için (iç denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. İş ilanında, Hukuk Müşaviri, İç Denetçi, Avukat (1) ve Avukat (2) olmak üzere dört farklı pozisyon bulunmaktadır. Her pozisyona başvuranların farklı özel şartları bulunmaktadır. Hukuk Müşaviri pozisyonuna başvuracaklar, Hukuk Fakültesi mezunu olmalı, Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmalı ve alanında en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmalıdır. İç Denetçi pozisyonuna başvuranlar, belirli bir alanda en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmalı, Kamu İç Denetçiliği Sertifikasına sahip olmalı ve son başvuru tarihi itibarıyla 42 yaşını geçmemiş olmalıdır. 1 kişilik açılan Avukat pozisyonuna başvuracaklar, Hukuk Fakültesi mezunu olmalı, Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmalı ve alanında en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmalıdır. Avukat (2) pozisyonuna başvuracaklar KPSS puanıyla işe alınacaklardır ve diğer bir kişilik Avukat pozisyonu için aranan tüm şartları taşımalıdır. KPSS puanı ile mimar ve şehir plancısı pozisyonlarına personel alınacak. Başvuru yapacak adayların yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama programlarından mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekiyor. KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alarak müracaat eden adaylar, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmeliler. Mimari pozisyon için üç, şehir plancısı pozisyonu için ise bir personel alınacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile İdari Uzman ve Teknisyen pozisyonlarına personel alınacaktır. Her pozisyon için ayrı mezuniyet şartları ve KPSS puanı gereklilikleri mevcuttur. İdari Uzman (1) pozisyonuna Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler. İdari Uzman (2) pozisyonuna İşletme, İktisat veya Maliye lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler. İdari Uzman (3) pozisyonuna Muhasebe ve finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe-Finansman, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri veya Maliye-Muhasebe lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler. Ayrıca, İdari Uzman (3) pozisyonuna başvuracak adaylar, mezuniyet tarihinden sonra muhasebe alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olmalıdırlar. Teknisyen (Harita) pozisyonuna ise Tapu ve Kadastro alanından mezun olanlar başvurabilirler. Başvuru yapacak adaylar için her pozisyon için ayrı KPSS puanı gereklilikleri belirlenmiştir.Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için KPSS puanıyla iki kadın personel alınacaktır. Başvuru koşulları arasında; kadın olmak, lise mezunu olmak, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak, boy-kilo orantısı, sağlık sorunu olmamak ve KPSSP94 puan türünden asgari 70 puan almak bulunmaktadır. Başvurular dijital ortamda 24/03/2023-07/04/2023 tarihleri arasında alınacak ve sınav sözlü olarak yapılacaktır. Başvuruları kabul edilmeyen adayların sınavlarına çağrılmayacak ve sınav sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bir sınav komisyonu, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları altı ay geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için öncelik hakkı teşkil etmez. Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan alan adayların müktesep hakları, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için geçerli değildir. Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak ve ataması yapılacak adaylar, gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sınav yeri, tarihi ve saati, www.ktb.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir ve adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Başarı sıralamasına göre atamalar yapılan adaylar, ikamet ettikleri yere atanmaları durumunda atama onaylarını takip eden iş gününde, ikamet ettikleri yer dışına atanmaları durumunda ise atama onaylarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde görevlerine başlamak zorundadırlar. Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra 7 gün içinde yazılı bir dilekçe ile Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü'ne itiraz edebilirler ve sonuçları kendilerine yazılı olarak bildirilir. İlgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak ve Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde kabul edilecektir.