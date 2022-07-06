Netflix'te geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan Kulüp dizisi ilk sezonu ile büyük yankı uyandırmıştı. Kulüp dizisi 1955 yılında İstanbul'da geçmektedir. İlk sezonu ile izleyicilerden tam puan dizinin 2.sezon olup olmayacağı merak edilmekteydi. Kulüp dizisinde sevindirici haber nihayet geldi. Dizi 2.sezon için çekimlere başladığını duyurdu.
Dizi
06 Temmuz 2022 - 19:57
Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp yeni sezon tarihi
Netflix platformunda yayınlanan Kulüp dizisi izleyicilere ilk sezonu ile unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir ilgi ile izlenilen Kulüp'te 2.sezon müjdesini bekleyen seyirciye müjdeli haber sonunda geldi. Kulüp 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp dizisinin konusu nedir? İşte ayrıntılar.
Dizi
06 Temmuz 2022 - 19:57