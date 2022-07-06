Dizi
06 Temmuz 2022 - 19:57

Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp yeni sezon tarihi

Netflix platformunda yayınlanan Kulüp dizisi izleyicilere ilk sezonu ile unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir ilgi ile izlenilen Kulüp'te 2.sezon müjdesini bekleyen seyirciye müjdeli haber sonunda geldi. Kulüp 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp dizisinin konusu nedir? İşte ayrıntılar.

Dizi
06 Temmuz 2022 - 19:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp yeni sezon tarihi
Netflix'te geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan Kulüp dizisi ilk sezonu ile büyük yankı uyandırmıştı. Kulüp dizisi 1955 yılında İstanbul'da geçmektedir. İlk sezonu ile izleyicilerden tam puan dizinin 2.sezon olup olmayacağı merak edilmekteydi. Kulüp dizisinde sevindirici haber nihayet geldi. Dizi 2.sezon için çekimlere başladığını duyurdu.

Kulüp dizisi 2.sezonu ne zaman?

Kulüp dizisinin 2.sezon çekimlerinden fotoğraflar gelmeye başladı. 03 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizide, birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır. Kulüpte; Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Asude Kalebek gibi isimler rol almaktadır. Oyuncu kadrosuna Serra Arıtürk ile Halil Babür'de katıldı. Dizinin 2.sezonu 8 bölümden oluşacaktır.

İkinci sezon ilk dört bölüm yönetmenliğini Zeynep Günay Tan üstlenirken son dört bölümünü de Seren Yüce üstlenecektir.

Kulüp konusu nedir?

Dizi 1955 yıllarda İstanbul'da geçmektedir. Eski mahkum olan Matilda bir gece kulübünde çalışmaktadır. Matilda 'nın hapisten çıkana kadar varlığından haberi olmayan kızı Raşel'in hayat hikayeleri anlatılmaktadır.

Matilda kızını Pera'nın serseri yakışıklısı Fıstık İsmet'ten korumaya çalışırken bir yandan da kızı ile arasını düzeltmek için çaba göstermektedir.

Matilda bir yandan kızı ile ilgilenirken bir yandan da gece kulübünde ki patronu Orhan, çalıştığı yerin yöneticisi Çelebi ve orada sanatçı olarak çalışan Selim ile başı derttedir.

Matilda kulübe ayak basması ile kötü yer olan kulübü adeta yuva haline getirmiştir.

Setten fotoğraflar

netflix kulüp

dizi

kulüp dizisi

kulüp


EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Son Haberler
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...