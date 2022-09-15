YAŞAM
15 Eylül 2022 - 08:46

Kumanyadan yemek yiyen 5 bin öğrenciden 45'i zehirlendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal ve ilçe merkezlerinde okuyan öğrenciler okulda öğle yemeği sonrasında 45 öğrenci kusma, karın ağrısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleri nedeniyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 08:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kumanyadan yemek yiyen 5 bin öğrenciden 45'i zehirlendi

Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal ve ilçe merkezlerinde bulunan bazı okullardaki 45 öğrenci okulda verilen öğle yemeği sonrası şikayetlerin başlaması üzerine aileleri tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Kumanyadan yemek yiyen 5 bin civarı öğrenciden zehirlenen 45 öğrencinin çoğu ayakta tedavi olarak taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenme bilgisi üzerine Silvan kaymakamı Hasan Uğuz, öğrencileri hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlerinin de hastanede gece boyunca kaldığı, öğrencilerin durumlarını takip ettiği ve hastane yetkililerinden bilgi aldığı kaydedildi.

Yemekten alınan numuneler inceleniyor

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı