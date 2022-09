Kuntz: 'İyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz'

Konuşmasından önemli satır başları







A Milli Futbol Takımı, yarın akşam UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları ile karşılaşacak. Millilerde, Teknik Direktör Stefan Kuntz ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek bilgi verdi.“Yarın güzel bir skor alacağımızı düşünüyorum”İrfan Can Kahveci: "Lüksemburg maçından dersler çıkardık"“İnşallah son maçımızı harika bir şekilde bitiririz”iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır.