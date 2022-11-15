Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne olur, oran iade edilir mi? Maç ertelenirse iddaa kuponu ne olur?







ERTELENEN MAÇIN KUPONU NE OLUR?







Maç ertelenirse kupona ne olur? sorusu akıllarda yer ediniyor. Kupon oynayan birçok kişi maçın ertelenmesi durumunda neler yapabileceğini araştırmaktadır. Birbirinden farklı maçlar için oynanan kuponların sonuçlarına göre kazananlar belli oluyor. Bu kapsamda maçın ertelenmesi durumunda kuponlar için neler yapılabileceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…Ertelenen maç kapsamında kupon geçersiz sayılmamaktadır. Ancak ertelenen maçın ne zaman oynanacağı ise kupon oranını etkiler. Maaş üzerinden 24 saat geçtikten sonra oynanan kupon oranı 1.00 olarak kabul edilmektedir. Yani oynanan maç etkisiz kabul edilirken kupon etkisi de ortadan kalkar. Ertelenen maç için 24 saat içerisinde kupon oynanırsa maç skoru sonuç olarak kabul edilmektedir.