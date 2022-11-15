Maç ertelenirse kupona ne olur? sorusu akıllarda yer ediniyor. Kupon oynayan birçok kişi maçın ertelenmesi durumunda neler yapabileceğini araştırmaktadır. Birbirinden farklı maçlar için oynanan kuponların sonuçlarına göre kazananlar belli oluyor. Bu kapsamda maçın ertelenmesi durumunda kuponlar için neler yapılabileceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
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15 Kasım 2022 - 11:52
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne olur, oran iade edilir mi? Maç ertelenirse iddaa kuponu ne olur?
Kupon oynayan birçok maçlara göre kupon oynamaktadır. Kuponda yer alan maçın ertelenmesi durumunda ne olacağı merak ediliyor. Kupon oynayan birçok kişi maçın ertelenmesi durumunda neler yapabileceğini araştırmaktadır. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
SPOR
15 Kasım 2022 - 11:52
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