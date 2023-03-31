Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni karar: Faiz üst limit sınırı kaldırıldı!

Maliye Bakanlığınca teminat altına alınan kur korumalı mevduat hesaplarındaki faiz tavanı, Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile birlikte tamamen kaldırıldığı bildirildi. Karar metninde, "Bu karar kapsamında destekten yararlanan KKTC'nin faiz oranı, 2 nci fıkradaki asgari faiz oranının altına düşmemek kaydıyla banka ile yararlanıcı arasında serbestçe belirlenir." açıklaması yer aldı.
TAMAMEN KALDIRILDI
23 Şubat 2022 tarih ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren Döviz Kuru Artışlarına Karşı Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine Dair Kararın 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddedeki üncü ve dördüncü fıkralar ise tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.