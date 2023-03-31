Finans
31 Mart 2023 - 12:17

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni karar: Faiz üst limit sınırı kaldırıldı!

Hazine destekli döviz korumalı mevduat hesaplarındaki faiz oranı tavanı tamamen kaldırıldı. Karar metninde, "KKH'ye uygulanacak asgari faiz oranları, TCMB'nın belirlediği bir haftalık vadeli repo ihale işleminin faiz oranıdır." denildi.

Finans
31 Mart 2023 - 12:17
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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni karar: Faiz üst limit sınırı kaldırıldı!
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Maliye Bakanlığınca teminat altına alınan kur korumalı mevduat hesaplarındaki faiz tavanı, Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile birlikte tamamen kaldırıldığı bildirildi. Karar metninde, "Bu karar kapsamında destekten yararlanan KKTC'nin faiz oranı, 2 nci fıkradaki asgari faiz oranının altına düşmemek kaydıyla banka ile yararlanıcı arasında serbestçe belirlenir." açıklaması yer aldı.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni karar

TAMAMEN KALDIRILDI



23 Şubat 2022 tarih ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren Döviz Kuru Artışlarına Karşı Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine Dair Kararın 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddedeki üncü ve dördüncü fıkralar ise tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

FAİZ ORANI SERBEST OLARAK BELİRLENECEK

Bu karara istinaden, destekten yararlanan KKTC'nin faiz oranı, banka ile hak sahipleri arasında serbestçe belirlenecek. Katılımcı banka nezdinde açılan bir KKB, Katılımcı Bankacılık Politikası çerçevesinde belirlenen kar paylaşım oranına göre açılmalıdır. Bu saklama yönetmeliği hükümlerini Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı yürütür.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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