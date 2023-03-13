Kur Korumalı Mevduat'ta parası olanlar dikkat! Müjdeli haber geldi: Artık kaldırılıyor

Döviz tevdiat hesaplarındaki faiz tavanının kaldırılması, KKM'nin son 2 ayda 207 milyar TL'lik artışla haftalık bazda rekor kırmasına neden oldu. Bu politika ile vadesi gelen TL cinsi hesaplardan DTH'lara, oradan da dönüşüm yoluyla KKM'ye geçişin engellenmesi amaçlanıyor. BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat haftalık 25 milyar liralık artışla 3 Mart itibarıyla 1 trilyon 577 milyar liraya ulaştı. İki haftada 93 milyar liraya ulaşan döviz korumalı mevduatın çözülmesinin ekonomi yönetiminde yarattığı tedirginliğin giderilmesinde, döviz mevduatına dönüştürülen döviz korumalı mevduata uygulanan faiz sınırının kaldırılması etkili oldu.
Herkes için Kazan-Kazan-Kazan Durumu
Döviz tevdiat hesapları üzerindeki faiz oranı sınırının kaldırılması ilgili tüm taraflara fayda sağlandı. Tasarruf sahipleri daha yüksek faiz oranları elde ederken, bankalar da döviz mevduatlarının payını azalttı. Buna ek olarak, hükümet KKM'den para çıkışını engellemiştir ki bu da fiziksel döviz talebine yol açabilirdi. Dolayısıyla bu herkes için bir kazan-kazan-kazan durumu.
Bankalar için Enstrüman Kısıtlamaları
Bazı bankalar tasarruf sahiplerini DTH'lara çekmek için çeşitli yeni uygulamalar geliştiriyor. Ancak Merkez Bankası son dönemde bu uygulamalara son verdi. Bankalara döviz mevduat dönüşüm ZK'larını cazip hale getirmek için sadece faiz avantajlarının kullanılabileceğini bildirdi.
TL'den Geçişin Sancıları
Merkez Bankası'nın Şubat ayındaki faiz indiriminden sonra TL cinsinden ZKR'lerde en yüksek faiz oranı %11,50. Yüzde 20 ile 25 arasında değişen daha yüksek faiz oranlarından yararlanmak için dövize geçme ve tekrar ZKR'ye dönme kararı açık görünüyor. Döviz kurlarında önemli bir artış olmaması, faiz oranlarını dikkate alınması gereken tek faktör haline getirdi.
TL cinsinden ZKR Hesaplarında Faiz Oranı Sınırının Kaldırılması
Merkez Bankası, mevduat sahiplerinin vadesi geldiğinde TL cinsinden ZK hesaplarından döviz tevdiat hesaplarına geçmelerini engellemeyi amaçlıyor. Ancak bunu başarmanın tek yolu, TL cinsinden ZK hesaplarındaki faiz oranı sınırını kaldırmak. Bu sayede döviz tutanlar ZK hesaplarına daha yüksek faiz alabilirken, TL'yi tercih edip ZK hesabı açanlar da aynı faiz oranlarından faydalanabilir.