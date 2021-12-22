EKONOMİ
22 Aralık 2021 - 12:18
Güncelleme: 22 Aralık 2021 - 12:22

Kur korumalı TL vadeli mevduatta ilk döviz kuru rakamı belli oldu!

Kur korumalı TL vadeli mevduatları için ilk döviz kuru rakamları Merkez Bankası tarafından açıklandı.

EKONOMİ
22 Aralık 2021 - 12:18
Güncelleme: 22 Aralık 2021 - 12:22
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Kur korumalı TL vadeli mevduatta ilk döviz kuru rakamı belli oldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yeni hayata geçirilen kur koruması TL vadeli mevduatlar için kullanılacak olan kur rakamını açıkladı. 22 Aralık tarihinin kur rakamı dolar da alış 12.34, satışta ise 12,37 olarak belirlendi.








Merkez Bankası'nın hergün döviz kurlarını güncelleyerek saat 11.00'de son güncellenmiş halini resmi olarak duyuracak. TCMB'nin sitesinden 22 Aralık için güncellenen ilk kur koruma rakamı da bugün yayınlandı.



Kur korumalı TL vadeli mevduatlar için bugün açıklanan rakamlarda dolar/TL alış 12.34 olarak satış ise 12,37 olarak belirlenirken, euro/TL'nin alışı 13,91 satışının ise 13,93 olarak açıklandığı görüldü.


 
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