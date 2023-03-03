EKONOMİ
03 Mart 2023 - 18:45

Kur Korumalı'ya para yatıranlar dikkat! Bunu yapanın parası buhar olacak: Merkez Bankası'ndan uyarı!

Borsa ve döviz üzerinde hareketlilik devam ederken son aylarda kur korumalı mevduata yönelik bu hesaplardaki artış oranı rekor kırdı. Bankalar tarafından KKM sahiplerine dair uygulamasına dair döviz olan talebe karşılık Merkez Bankası'ndan bankalara uyarılar peş peşe geldi.

EKONOMİ
03 Mart 2023 - 18:45
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Kur Korumalı'ya para yatıranlar dikkat! Bunu yapanın parası buhar olacak: Merkez Bankası'ndan uyarı!
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Hazineye karşılık olarak TL cinsi kur korumalı mevduatları vadesi geldiğinde döviz çevirerek ertesi gün TCMB karşı taraflı yani döviz dönüşlü KKM tarafından bankalara uyarılar peş peşe geldi. 

KKM



Merkez Bankası'nın son 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası yüzde 11 inen ve maliyet avantajı yaratan TL cinsi KKM'yi düz vadeli mevduata dönüştürdüğünde ödeyeceği yüzde 30 faiz yerine döviz dönüşümlü olarak sınırı bulundu. KKM üzerinde üst faiz sınırı bulunmasa fa bankalardan yüzde 18-20 arası mevduat faizi imkanı sunuldu. kredi faizine rağmen yüzde 22'lerde maliyetlerinin yükselmesine engelleme olundu. Döviz talebi yaratan harekete devam edildiği taktirde, bankanın maliyeti düşüşe geçerken menkul kıymet tutma yükünü azaltmasına karar verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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