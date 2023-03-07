Kur Korumalı'ya parasını yatıranlar dikkat! Merkez Bankası'ndan flaş karar çıktı!

TCMB karşı taraflı yani dövize dönüşlü dövizler için harekete geçilirken faizli TL cinsi KKM'de vade uzatmayı tercih etmeye müşterileri bankalar döviz aldırarak ertesi gün daha yüksek faiz ile dönüş yapmalarına yardımcı oluyor. Kur Korumalı olarak yatırım yapanlar için Merkez Bankası tarafından bankalara çeşitli uyarılarda bulunuldu.
Döviz dönüşümlü olan KKM'de üst faiz sınırına yer verilmese de bankalar yüzde 18-20 orasında mevduat faizi verdiğini açıkladı. Bankaların yüzde 13 oranlarında kredi faizine bakılarak yüzde 22 oranlarında kaynaklar üzerinden maliyetlerin yükselmesine engel oldu. Merkez Bankası tarafından gelen uyarıya göre bankalara döviz talebi yaratan bu harekete bakıldığında bankanın maliyeti düşüşe geçerken TL dönüşümlü kabul edilmeyerek menkul kıymet tutma yükünü azaltacağına yönelik bilgi verdi.