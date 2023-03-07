EKONOMİ
07 Mart 2023 - 20:00

Kur Korumalı'ya parasını yatıranlar dikkat! Merkez Bankası'ndan flaş karar çıktı!

Borsa ve döviz üzerinde yatırımlar yapanlar son aylarda kur korumalı olarak yönelime geçerken KKM sahiplerine yönelik uygulama için dövize olan talebi canlandırdı. Merkez Bankası üzerinden bankalara karşı uyarılar.

EKONOMİ
07 Mart 2023 - 20:00
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Kur Korumalı'ya parasını yatıranlar dikkat! Merkez Bankası'ndan flaş karar çıktı!
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TCMB karşı taraflı yani dövize dönüşlü dövizler için harekete geçilirken faizli TL cinsi KKM'de vade uzatmayı tercih etmeye müşterileri bankalar döviz aldırarak ertesi gün daha yüksek faiz ile dönüş yapmalarına yardımcı oluyor. Kur Korumalı olarak yatırım yapanlar için Merkez Bankası tarafından bankalara çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Kur korumalı mevduat hesabı



Döviz dönüşümlü olan KKM'de üst faiz sınırına yer verilmese de bankalar yüzde 18-20 orasında mevduat faizi verdiğini açıkladı. Bankaların yüzde 13 oranlarında kredi faizine bakılarak yüzde 22 oranlarında kaynaklar üzerinden maliyetlerin yükselmesine engel oldu. Merkez Bankası tarafından gelen uyarıya göre bankalara döviz talebi yaratan bu harekete bakıldığında bankanın maliyeti düşüşe geçerken TL dönüşümlü kabul edilmeyerek menkul kıymet tutma yükünü azaltacağına yönelik bilgi verdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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