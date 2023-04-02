Kur korumalıya para yatıranlar dikkat! O uygulama bitti: Yeni karar açıklandı!













Parası olanlar dikkat! Kur korumada değişiklikler hız kesmeden devam ediyor. Son alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB, döviz yükümlülüğü olan şirketlere vadeli döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açma imkanı sunmuştu. Ancak, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında uygulanan azami faiz politika faizinin 3 puan üzerindeki oran sona erdi. Yeni karar, kur korumada olanlar için önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor.TCMB, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin ithalat bedellerini veya döviz kredilerini ödemelerinde destek olmak için yeni bir tebliğ yayımladı. Yayımlanan tebliğe göre, en az 1 ay vadeli döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açma imkanı sunulacak. Bu sayede şirketler, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korunarak işlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilecekler. Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişiler için yayımlanan tebliğde bankalardaki döviz hesaplarının vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevrileceği ve bu işlem sonucunda elde edilen dövizin Merkez Bankası tarafından satın alınarak ilgili bankaya Türk lirası olarak aktarılacağı belirtildi. Yani, döviz yükümlülüğü olan şirketler, istedikleri takdirde bankalarındaki döviz hesaplarını Türk lirasına çevirerek yükümlülüklerini yerine getirebilecekler. Hazine destekli TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında artık asgari faiz oranı politika faizi seviyesinde belirlenecek ve üst sınır bankalar tarafından belirlenebilecek. KKM, özellikle kurdaki dalgalanmaların etkisini azaltmak isteyen bireysel ve tüzel müşteriler için geliştirilmişti ve faiz üst sınırının kaldırılmasıyla daha büyük ilgi görmüştü.