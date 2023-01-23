Kuran'ı Kerim'i yakarak tüm dünyanın tepkisini çeken Rasmus Paludan konuştu: 'Korkuyorum!'







"PİŞMAN DEĞİLİM"







"CİDDİ TEHDİTLER ALIYORUM"

Türkiye ile İsveç arasında zaten gergin vaziyette olan ilişkiler, aşırı sağ görüşlü siyasetçi Rasmus Paludan'ın hafta sonu Türkiye'deki İsveç Büyükelçiliğinin önünde Kuran-ı Kerim'i yakmasının ardından geri dönülmez bir noktaya ulaştı. "Yerel makamları ve güvenlik güçlerini Kuran'ı yakacakları konusunda önceden uyaran" ve Ankara'dan gelen taleplere rağmen çirkin eylemi gerçekleştiren Paludan, İsveç medyasına verdiği demeçle sessizliğini bozdu. Paludan, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkilerin ardından ilk kez açıklama yaptı.Paludan, İsveç medyasına verdiği demeçte "Kutsal kitap yakma eylemi yaptıktan sonra 'Tamam, bu kadar' dedim. Ama işler düşündüğüm gibi olmadı." “Pişman mısın?” diye sorulduğunda, “Hayır, siyasi sebeplerim olduğu için yaptım” yanıtını verdi. Bu kadar çok fazla insanın beni öldürme isteğini görmek beni üzüyor" diye konuştu.Daha öncesinde de benzer eylemlerde bulunan Paludan, "Geçmişe göre artık daha fazla tehdit var" diye konuştu. 2019'dan beri korumayla dolaştığını belirten Paludan, şöyle devam etti: "Şu an yaşadıklarım eskisi gibi değil. Daha ciddi boyutta tehditler alıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan dakikada 20 paylaşım var ve bunların 5 tanesi tehdit."Gazeteci ona “Korkuyor musun?" diye sorduğunda ise Paludan, "Evet, korkuyorum çünkü beni öldüreceklerini söylüyorlar. Bana neler yapacaklarını anlatıyorlar." dedi. Aşırı sağcı saldırgan, bu eylemin İsveç'in NATO'ya girişi arasında hiçbir bağlantısının olmadığını da dile getirdi.