Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil müjdesi insanlara verilmişti. Her bayram olduğu gibi bu bayram arefe günü de kurumlar yarım gün vatandaşlara hizmet veriyor. Peki noterler Kurban Bayramı arefe günü açık olacak mı? Noterler yarım gün mü çalışacak? Kurban Bayramı'nda nöbetçi noter olacak mı? Noterlerin Kurban Bayramı Tatili ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 16:23
Kurban Bayramı arefe günü nöbetçi noterler çalışıyor mu, tatil mi?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar hangi kurumların arefe günü açık olacağını araştırmaya başladı. Peki noterler arefe günü açık olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 16:23