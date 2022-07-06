GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 16:23

Kurban Bayramı arefe günü nöbetçi noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar hangi kurumların arefe günü açık olacağını araştırmaya başladı. Peki noterler arefe günü açık olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 16:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kurban Bayramı arefe günü nöbetçi noterler çalışıyor mu, tatil mi?


Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil müjdesi insanlara verilmişti. Her bayram olduğu gibi bu bayram arefe günü de kurumlar yarım gün vatandaşlara hizmet veriyor. Peki noterler Kurban Bayramı arefe günü açık olacak mı? Noterler yarım gün mü çalışacak? Kurban Bayramı'nda nöbetçi noter olacak mı? Noterlerin Kurban Bayramı Tatili ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı'nda noter açık olacak mı

Kurban Bayramı'nın resmî tatil olması sebebiyle noterler dahil kurumlar hizmet vermeyecek. 



Kurban Bayramı Arefe Günü Noterler Açık Mı

Kurban Bayramı arefe günü noterler açık mı

Arefe günü ise noterler vatandaşlara yarım gün olarak hizmet vermeye devam edecek. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Haberler
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...