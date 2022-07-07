GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 14:46

Kurban bayramı cezaevi açık görüş tarihleri ne zaman? Cezaevleri açık görüş tarihleri açıklandı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte cezaevlerinde görüşlerin nasıl olacağı sorusu da gündeme geldi. Kurban Bayramı’nda cezaevindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyenler açık görüşlerin ne zaman yapılacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte Kurban Bayramı’nda cezaevlerinin açık görüş zamanları…

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 14:46
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Kurban bayramı cezaevi açık görüş tarihleri ne zaman? Cezaevleri açık görüş tarihleri açıklandı


Kurban Bayramı’nda cezaevlerinin açık görüş zamanlarının nasıl olacağı belli oldu. Yapılan açıklamanın ardından cezaevinde olanlar ve cezaevinde yakını olanlar, açık görüş zamanlarını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı’nda cezaevlerindeki tutuklulara açık görüş izninin çıkması gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte bayramda tutuklulara verilen açık görüş izninin detayları…

Kurban Bayramında cezaevlerinde bulunan tutuklulara açık görüş izni çıktı. Buna göre tutuklular, 11-15 Temmuz tarihlerinde ziyaretçileriyle açık görüş yapabilecek. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama binlerce tutukluyu sevindirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla yayınlanan ‘Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesine’ göre; tutuklular, 11 ve 15 Temmuz tarihlerinde yakınlarıyla açık görüş yapabilecek. 



Kurban bayramı cezaevi açık görüş tarihleri ne zaman

Açık görüş süreleri ne kadar olacak?

Genelgeye göre; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular, ziyaretçileri ile yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla olmamak şartıyla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmayacak şekilde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçileriyle açık görüş yapabilecek. 

Açık görüşlerde ziyaret süreleri, görüşmelerin fiilen başladığı andan itibaren geçerli olacak. Öte yandan; ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşen ve cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüş hakkından faydalanamayacak. 

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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