EKONOMİ
27 Mayıs 2023 - 12:26

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş, küçükbaş fiyatları belli oldu! A101, CarrefourSa, BİM hisse fiyatları

A101, BİM ve CarrefourSA marketlerinin kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarını duyurdu. İşte marketlerdeki kurbanlık fiyatları...

EKONOMİ
27 Mayıs 2023 - 12:26
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala büyükbaş, küçükbaş fiyatları belli oldu! A101, CarrefourSa, BİM hisse fiyatları


2023 yılında 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, bu yılki kurbanlık fiyatlarını merakla bekliyor. Büyük market zincirleri olan A101, BİM ve CarrefourSA'nın kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarını öğrenmek için internet sitelerini araştırıyorlar.

MARKETLERDE KURBANLIK FİYATLARI

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CarrefourSA, henüz kurbanlık satışlarına başlamadı, ancak internet sayfasında yakında satışların başlayacağı duyurusunu yaptı.



BİM Market ise henüz kurbanlık satışı ile ilgili duyuru yapmadı.

A101 Market ise geçtiğimiz yıl Büyükbaş 1/7 hisse en az 20 kg kemiksiz et için 3.595 TL, Karaman Koçu ise en az 16 kg için 3.195 TL gibi fiyatlarla satış yapmıştı. Ancak bu yılki fiyatlar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.

Vatandaşlar, marketlerin duyurularını takip ederek, Kurban Bayramı için uygun fiyatlı ve kaliteli kurbanlıklarını tercih etme imkanına sahip olacaklar.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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