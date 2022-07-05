Kurban Bayramı'nda hangi diziler ara verecek, hangi diziler yayınlanmayacak? Kurban Bayramı boyunca yayınlanmayacak diziler

Kurban Bayramı haftası boyunca birçok dizinin yayınlanmayacağının duyurulmasının ardından pek çok dizisever hangi dizilerin bayram haftası boyuna ekranlarda yer almayacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı haftası boyunca hangi diziler yayınlanmayacak? Hangi dizilere ara veriliyor? İşte detaylar...
- Gül Masalı (Yeni Bölüm: 17 Temmuz Pazar) - Sevmek Zamanı (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi) - Tozluyaka (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi) - Canım Annem (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi)
Kurban Bayramı'nda hangi diziler yayınlanmayacak?Bu sene Temmuz ayının 9'una denk gelen Kurban Bayramı dolayısıyla bazı yapımların yeni bölümleri bu haftada olmak üzere bayram haftası boyunca ekranlarda yer almayacak. Pek çok dizisever bu durumun ayrıntılarını merak etmeye başladı. Bu hafta ve bayram haftası boyunca yayınlanmayacak olan diziler ise belli olmaya başladı:
- Gül Masalı (Yeni Bölüm: 17 Temmuz Pazar) - Sevmek Zamanı (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi) - Tozluyaka (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi) - Canım Annem (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi)