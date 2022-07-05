Dizi
05 Temmuz 2022 - 15:13

Kurban Bayramı'nda hangi diziler ara verecek, hangi diziler yayınlanmayacak? Kurban Bayramı boyunca yayınlanmayacak diziler

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala diziseverler bayram haftası boyunca hangi dizilerin ara vereceğini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı haftasında pek çok dizinin ara vereceği tartışşılırken bu dizilerin hangileri olduğu ise merak edilmeye başlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi diziler yayınlanmayacak? Kurban Bayramı boyunca yayınlanmayacak olan diziler...

Dizi
05 Temmuz 2022 - 15:13
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Kurban Bayramı'nda hangi diziler ara verecek, hangi diziler yayınlanmayacak? Kurban Bayramı boyunca yayınlanmayacak diziler
Kurban Bayramı haftası boyunca birçok dizinin yayınlanmayacağının duyurulmasının ardından pek çok dizisever hangi dizilerin bayram haftası boyuna ekranlarda yer almayacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı haftası boyunca hangi diziler yayınlanmayacak? Hangi dizilere ara veriliyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda hangi diziler yayınlanmayacak?

Bu sene Temmuz ayının 9'una denk gelen Kurban Bayramı dolayısıyla bazı yapımların yeni bölümleri bu haftada olmak üzere bayram haftası boyunca ekranlarda yer almayacak. Pek çok dizisever bu durumun ayrıntılarını merak etmeye başladı. Bu hafta ve bayram haftası boyunca yayınlanmayacak olan diziler ise belli olmaya başladı:

kurban bayramı haftası boyunca hangi diziler yayınlanmayacak

- Gül Masalı (Yeni Bölüm: 17 Temmuz Pazar)

- Sevmek Zamanı (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi)

- Tozluyaka (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi)

- Canım Annem (Yeni Bölüm: 18 Temmuz Pazartesi)

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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