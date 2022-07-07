Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kurban bayramı için hava durumu tahminleri







Meteoroloji'den kurban bayramı için hava durumu tahminleri







8 Temmuz Cuma (Arefe günü) hava durumu

9 Temmuz Cumartesi (Bayramın 1. günü) hava durumu

10 Temmuz Pazar Bayramın 2. günü) hava durumu

11 Temmuz Pazartesi (Bayramın 3. günü) hava durumu

12 Temmuz Salı (Bayramın 4. günü) hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık hava tahmin raporlarında Kurban Bayramı sürecinde havanın nasıl olacağına ilişkin bilgilere de yer verildi. Yetkililer, yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiğini, bazı bölgelerde ise sağanak yağışların devam edeceği söylendi. İşte Meteoroloji'nin 6 - 12 Temmuz tarihleri arası hava tahminleri.Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre bayram sürecinde yurdun kuzey kesimlerinde aralıklı olarak gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği aynı zamanda bazı bölgelerde de hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sıcaklıklıların özellikle batı kesimlerde yağışlar ile birlikte azalacağının ve bayram boyunca mevsim normallerinde olmasının tahmin edildiği söylendi.Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kalan yerlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer yerlerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin yanı sıra İç Anadolu’nun kuzeybatısında kalan yerlerle Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yapışların görülmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle Batı Karadeniz ileMarmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısında kalan yerler ile Batı ve Orta Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğinin tahmin edildiği hava durumu raporlarında yağışların ayrıca Karadeniz’in kıyı kesimlerinde de görülmesinin beklenildiği bildirildi. Yağışlar, genel olarak Marmara’nın doğusunda, İç Anadolu’nun kuzey bölgesinde ve Batı Karadeniz Bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacak.Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde olan yerlerde gök gürültülü sağanak yağışların gerçekleşmesi bekleniyor. Yağışlar ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da yerel olarak kuvvetli olmasının beklenildiği bildirildi.Yağışlı havanın Karadeniz Bölgesi’nin geneliyle sınırlı kalacağı tahmin edildiği hava tahmin raporlarında yurdun diğer bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklenildiği kaydedildi. Bayramdan sonra yağışlı ve serin havaların Karadeniz Bölgesi'nin genelinde etkisini sürdürmeye devam etmesinin beklenildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.Kurban Bayramı sürecinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise hava durumunun şöyle olması bekleniyor: Ankara: 8 Temmuz Cuma günü ve bayramın 1. ve 2. günleri aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bayramın 3. günü itibariyle etkisini kaybedeceği tahmin edilirken günün en yüksek sıcaklıklarının 27 derece ile 32 derece arasında seyretmesinin beklenildiği aktarıldı. İstanbul: Kurban Bayraı'nın 1. 2. ve 3. günü kent genelinde beklenilen gök gürültülü sağanak yağışlarda yağışların özellikle Pazar günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bayramın 4. günü yağışların etkisi İstanbul genelinde biraz kaybedilecek ve yağışlı günler yerini güneşli günlere bırakacak. İstanbul'da hava sıcaklıklarının ise 30 ile 33 derece arasında olması bekleniyor. İzmir: Kent genelinde 1 hafta boyunca bir yağış beklenmiyor. Bayramın 2. ve 3. günlerinde İzmir’in kuzey ve doğu kesimlerinde öğleden sonra ve akşam aralıklı olarak gök gürültülü sağanak yağışların gelmesinin beklenildiği aktarıldı. izmiğr genelinde günün en yüksek hava sıcaklıklarının ise 30 ile 32 derece arasında bekleniyor.