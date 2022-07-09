Kurban Bayramı'nda nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?







Arefe günü noterler açık mı?

Kurban Bayramında noterler kapalı mı?







Kurban Bayramı kaç gün tatil?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı'nda noterlerin açık olup olmadığını vatandaş merak etmektedir. Arefe gününde noterler açık mı? sorusuna yanıt aramaktadırlar.Arefe günü 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk gelmektedir. Arefe gününde noterler yarım gün çalışmaktadır.Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için noterler kapalı olup hizmet vermeyeceklerdir.Bu yıl bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecektir. 12 Temmuz tarihi ise bayramın son günüdür. -08.07.2022: Arefe günü -09.07.2022: Kurban Bayramı 1.gün -10.07.2022: Kurban Bayramı 2.gün -11.07.2022: Kurban Bayramı 3.gün -12.07.2022: Kurban Bayramı 4.günBayram tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü sona erecektir.