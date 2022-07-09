YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 16:05

Kurban Bayramı'nda nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?

Arefe günü noterler hizmet veriyor mu? Kurban Bayramında noterler açık mı? Vatandaş sorularına yanıt aramaktadır. Sizler için araştırdık ve haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar.

YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 16:05
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Kurban Bayramı'nda nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?


Kurban Bayramı'nda noterlerin açık olup olmadığını vatandaş merak etmektedir. Arefe gününde noterler açık mı? sorusuna yanıt aramaktadırlar.

Arefe günü noterler açık mı?

Arefe günü 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk gelmektedir. Arefe gününde noterler yarım gün çalışmaktadır.

Kurban Bayramında noterler kapalı mı?



Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için noterler kapalı olup hizmet vermeyeceklerdir.

kurban bayramı noter açık mı?

Kurban Bayramı kaç gün tatil?

Bu yıl bayram, 9 Temmuz  Cumartesi günü idrak edilecektir. 12 Temmuz tarihi ise bayramın son günüdür.

-08.07.2022: Arefe günü

-09.07.2022: Kurban Bayramı 1.gün

-10.07.2022: Kurban Bayramı 2.gün

-11.07.2022: Kurban Bayramı 3.gün

-12.07.2022: Kurban Bayramı 4.gün

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü sona erecektir.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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