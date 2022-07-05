Kurban Bayramı öncesi başvuran herkese devletten 750 TL destek ödemesi!

Devletten 750 TL destek ödemesine nasıl başvuru yapılır?

Kurban Bayramı harçlığı başvuru şartları ise şöyle sıralanıyor;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi tüm dar gelirli vatandaşlara 750 TL harçlık verileceği konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın hemen ardında ise vatandaşlar Aile Destek Ödemelerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Başvuru şartlarını taşıyan tüm dar gelirli vatandaşların yararlanabileceği destek ödemelerinde 750 TL'ye kadar olan tutar, bayramdan hemen önce başvuru sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, Aile Destek Programı'na nasıl başvuru yapılacak?Herhangi bir kurumdan sosyal yardım parası alan vatandaşların da faydalanabileceği Aile Destek Ödemesi'nde Kurban Bayramı harçlıkları başvuru şartlarını taşıyanların değerlendirmeleri sonrası bu hafta içinde ödemelerini alacaklar. Aile Destek Programı başvurusu iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan ilkini e-Devlet Kapısından online olarak gerçekleştirebilme seçeneğidir. Ellerinde e-Devlet şifresi olmayanlar ise başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat müracaat ederek yapabilirler.- T.C. vatandaşı olması - Mavi kart sahibi olmamsı - 18 yaşından büyük olması - Türkiye'de ikamet etmesi. Başvuru yapacak olan kişinin aile üyelerinin arasında memur, noter, kamu işçisi, muhtar ve özel sandıklar kapsamında olan kişi veya kişilerin bulunması halinde bayram harçlığından faydalanamıyor. Aynı zamanda aile üyelerinin arasında öğrenci yurtlarında kalan bir öğrencisinin olması, cezaevlerinde hükümlü veya tutuklu yakınının olması, askerlik görevini yerine getiren bir kişinin olması da başvuru sırasında engel teşkil edebiliyor. Aile Destek Programı kapsamında yapılacak olan bayram harçlığı başvurularının sonuçları belli olduktan sonra ilk ödemeler Kurban Bayramı öncesinde başvuru sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Mayıs 2023'e kadar devam edecek olan destek ödemeleri çerçevesinde yaklaşık olarak 4 milyon kadar aile bu destekten yararlanacaktır. İhtiyaç sahibi olan ailelere ise 450 TL ila 750 TL arasında tutan ödemeler yardım olarak sağlanacak ve ödeme miktarı kişi başına düşen gelir miktarı üzerinden hesaplanacak.