GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 13:12

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatil günleri

Kurban Bayramı'nın bitmesiyle birlikte internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de Kurban Bayramı tatilinin ne zaman biteceği ile ilgili oldu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 13:12
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Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatil günleri


9-12 Temmuz günleri Kurban Bayramı'nın idrak edilmesinin ardından insanlar merakla Kurban Bayramı tatilinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman sona eriyor? Kurban Bayramı tatili özel sektörde kaç gün? Kurban Bayramı tatili ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 Kurban Bayramı

2022 yılının Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günüydü. 9 Temmuz bayramın birinci günü, 10 Temmuz bayramın ikinci günü, 11 Temmuz bayramın üçüncü günü, 12 Temmuz ise bayramın dördüncü günü olarak idrak edildi.

2022 bayram tatili



Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4.5 gün olacaktı. 4 gün bayram izni yarım gün ise arefe günü olarak hesaplanırken devletin verdiği kararla bayram tatili 15 Temmuz tatili ile birleştirilerek 9 günlük tatil yapıldı.

2022 Kurban Bayramı Tatili

Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor

Kurban Bayramı tatili 8 Temmuz arefe günü sonrasında başladı. Arefe günü yarım gün çalışan kamu personelleri 8 Temmuz itibariyle Kurban Bayramı tatiline başlamış oldu.

Özel sektör bayram tatili

Özel sektör çalışanlarına 9 günlük tatil verilmedi. Özel sektörde çalışan vatandaşlar 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapmaya başladı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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