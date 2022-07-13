Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatil günleri

9-12 Temmuz günleri Kurban Bayramı'nın idrak edilmesinin ardından insanlar merakla Kurban Bayramı tatilinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman sona eriyor? Kurban Bayramı tatili özel sektörde kaç gün? Kurban Bayramı tatili ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2022 Kurban Bayramı2022 yılının Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günüydü. 9 Temmuz bayramın birinci günü, 10 Temmuz bayramın ikinci günü, 11 Temmuz bayramın üçüncü günü, 12 Temmuz ise bayramın dördüncü günü olarak idrak edildi.
2022 bayram tatili
Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4.5 gün olacaktı. 4 gün bayram izni yarım gün ise arefe günü olarak hesaplanırken devletin verdiği kararla bayram tatili 15 Temmuz tatili ile birleştirilerek 9 günlük tatil yapıldı.