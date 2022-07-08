Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Başkentray, Marmaray, İZBAN Ücretsiz mi? Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru!







Başkentray, Marmaray ve İZBAN ulaşımları ücretsiz olacak







Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden vatandaşların son günlerde merakla beklediği bir açıklamaya yer verildi. Kurban Bayramı ve 15 Temmuz günü toplu ulaşım araçlarından ücret alınıp alınmayacağına dair merak edilen soruya bu açıklamayla yanıt verilmiş oldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Kurban Bayramı sürecinde ve 15 Temmuz Cuma günü Ankara, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren raylı ulaşım sistemleri Başkentray, Marmaray ve İZBAN‘ın vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi.Paylaşımda; Kurban Bayramı ve 15 Temmuz günü Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinin vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceği ifadeleri kullanıldı.