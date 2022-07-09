Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri 2022







Bayramda marketler açık olacak mı

A101 bayramda açık mı







ŞOK market bayramda açık mı

BİM bayramda açık olacak mı

Market çalışma saatleri

Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak kutlanacak. Peki bayramın ilk günü marketler açık olacak mı? Bayram boyu marketlerin çalışma saatleri nedir? Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bayramda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili değişimler olması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü yani 9 Temmuz Cumartesi günü zincir marketler kapalı olacak.A101 zincir marketler bayramın ilk günü hizmet vermeyecek. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da geçtiğimiz seneki bayramlar göz önüne alındığında A101 marketlerin bayramın ikinci gününden itibaren sabah saat 11.0'de hizmet vermeye başlaması bekleniyor.ŞOK market bayramda açık olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nda ŞOK marketler zinciri dört gün boyunca hizmet vermeye devam etmişti. ŞOK marketin bu sebeple bayramda açık olması beklense de henüz konuyla ilgili bir açıklama yok.BİM bayramın ilk iki günü hizmete kapalı olacak. Ancak üçüncü günden itibaren aynı çalışma saatleriyle müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. BİM de geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nda da aynı uygulamayı yapmıştı.Marketler normal zamanlarda sabah 09.00 itibariyle açılıp akşam 21.00'de kapanıyor. Bayram boyunca açılış saatinin sabah 11.00'e çekilmesi bekleniyor. Fakat konu ile ilgili zincir marketlerden herhangi bir resmi açıklama gelmedi.