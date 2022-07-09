YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 13:56

Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri 2022

Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü olması sebebiyle internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri ile ilgili oldu. Peki A101, ŞOK, BİM gibi zincir marketler bayramda açık olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 13:56
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Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri 2022


Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak kutlanacak. Peki bayramın ilk günü marketler açık olacak mı? Bayram boyu marketlerin çalışma saatleri nedir? Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bayramda marketler açık olacak mı

Bayramda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili değişimler olması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü yani 9 Temmuz Cumartesi günü zincir marketler kapalı olacak.

A101 bayramda açık mı



A101 zincir marketler bayramın ilk günü hizmet vermeyecek. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da geçtiğimiz seneki bayramlar göz önüne alındığında A101 marketlerin bayramın ikinci gününden itibaren sabah saat 11.0'de hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

A101 Bayramda Açık Mı

ŞOK market bayramda açık mı

ŞOK market bayramda açık olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nda ŞOK marketler zinciri dört gün boyunca hizmet vermeye devam etmişti. ŞOK marketin bu sebeple bayramda açık olması beklense de henüz konuyla ilgili bir açıklama yok.

Kurban Bayramında Şok Açık Mı

BİM bayramda açık olacak mı

BİM bayramın ilk iki günü hizmete kapalı olacak. Ancak üçüncü günden itibaren aynı çalışma saatleriyle müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. BİM de geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nda da aynı uygulamayı yapmıştı.

Market çalışma saatleri

Marketler normal zamanlarda sabah 09.00 itibariyle açılıp akşam 21.00'de kapanıyor. Bayram boyunca açılış saatinin sabah 11.00'e çekilmesi bekleniyor. Fakat konu ile ilgili zincir marketlerden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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