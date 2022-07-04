Kurban bayramında hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda ücretsiz geçiş olacak köprü ve otoyollar

Kurban Bayramı süresi boyunca köprü geçişlerinde ve otoyollarda ücret alınıp alınmayacağı araştırılmaya devam ediyor. Bayram tatilini yakınlarının yanlarına giderek ya da çeşitli tatil rotası belirleyerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar bayramda ücretsiz geçiş olacak köprü ve otoyolları sorguluyorlar.
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücreti açıklaması
Kurban Bayramı'nda otoyolların ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı sorusu bayram tatilini bekleyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, 9 gün sürecek olan bayram tatilinde vatandaşları sevindirecek bir haber verdi. Bakan Karaismailoğlu bayram süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olduğunu kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamanın devamında, yap-işlet-devret modeli ile yapılan köprü ve otoyolların bayram sürecinde ücretli olmaya devam edileceği de belirtildi.