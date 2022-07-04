YAŞAM
04 Temmuz 2022 - 20:00

Kurban bayramında hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda ücretsiz geçiş olacak köprü ve otoyollar

Kurban bayramına sayılı günler kadar bayram sürecinde, otoyolların ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı sorusu, vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili beklenen açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Peki, Kurban bayramında hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte, merakla beklenen o açıklama..

YAŞAM
04 Temmuz 2022 - 20:00
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Kurban bayramında hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda ücretsiz geçiş olacak köprü ve otoyollar


Kurban Bayramı süresi boyunca köprü geçişlerinde ve otoyollarda ücret alınıp alınmayacağı araştırılmaya devam ediyor. Bayram tatilini yakınlarının yanlarına giderek ya da çeşitli tatil rotası belirleyerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar bayramda ücretsiz geçiş olacak köprü ve otoyolları sorguluyorlar.

Kurban bayramında hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olaca

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücreti açıklaması



Kurban Bayramı'nda otoyolların ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı sorusu bayram tatilini bekleyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, 9 gün sürecek olan bayram tatilinde vatandaşları sevindirecek bir haber verdi.

Bakan Karaismailoğlu bayram süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olduğunu kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamanın devamında, yap-işlet-devret modeli ile yapılan köprü ve otoyolların bayram sürecinde ücretli olmaya devam edileceği de belirtildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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