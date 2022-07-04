YAŞAM
04 Temmuz 2022 - 18:53

Kurban bayramında oruç tutulur mu? Kurban bayramı orucu nasıl tutulur? Kurban bayramı oruç tarihleri

Kurban Bayramına sayılı günler kala oruç tutmak isteyenler bu bayramda oruç tutulup tutulmadığını merak ediyor. Peki Kurban Bayramında oruç tutulur mu? Kurban Bayramı orucu nasıl tutulur? İşte konuya ilişkin detaylar...

YAŞAM
04 Temmuz 2022 - 18:53
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Kurban bayramında oruç tutulur mu? Kurban bayramı orucu nasıl tutulur? Kurban bayramı oruç tarihleri


Kurban Bayramının ilk gününe denk gelen Zilhicce orucunun nasıl tutulduğu ve bayrama denk geldiği için nasıl tutulacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bayramlarda oruç tutulmadığı için Zilhicce orucunun Kurban Bayramının ilk güne denk gelmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Konuya ilişkin merak edilen tüm konulara haberimizde ulaşabilirsiniz. 

Kurban Bayramına sayılı günler kala Müslüman vatandaşlar oruç tutup tutamayacaklarını araştırmaya başladı. Bu haberimizde Kurban bayramı orucu ile alakalı merak edilen tüm bilgilere yer verdik.



Bayramlarda oruç tutulması tavsiye edilmez dolayısıyla bayram günlerinde oruç tutulmamaktadır. Bunun yanı sıra oruç tutmak isteyen kişiler arefe günü oruç tutabilmektedir. Kurban Bayramında tutulan oruca "Zilhicce orucu" denilmektedir. Bahsi geçen bu oruç zilhicce ayının ilk dokuz gününde tutulur. Dokuz günün tamamını oruçlu geçirebilirken birkaç günü de geçirilebilir. Zilhicce ayının son günü ise Kurban Bayramına denk gelir. Bu doğrultuda zilhicce orucunun Kurban Bayramına denk gelen günü oruç kurban kesilene kadar tutulmaktadır.

Kurban Bayramı’nda oruç tutulmamaktadır. Sadece imsak vaktinden kurban eti gelene kadar oruç tutulur. Kurban Bayramının ilk yemeği kurban etiyle yapılmaktadır. Bu sadece kendi evinde kurban kesen kişiler için uygundur.

kurban bayramı

Zilhicce orucu ne zaman tutulmaktadır?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak oldukça faziletlidir. Bu ayın ilk dokuz gününde oruç tutmak farz olmamakla beraber oldukça sevaptır. Dileyenler bu ayın ilk dokuz gününde oruç tutabilirler. Zilhicce orucu tutmak istene Müslüman vatandaşlar bu orucun tam olarak ne zaman tutulduğunu, nasıl hesaplandığını merak etmektedir. Bu sene Zilhicce ayı 30 Haziran'da başlarken 9 Temmuz'da yani Kurban Bayramı'nın ilk gününde bitmektedir.

Zilhicce orucunun niyeti nasıldır?

Zilhicce ayı denilen bu ay yılın son ayı ve hac görevinin yapıldığı ay olarak bilinir. Hem kutsal hem de bereketli bir aya olarak bilinen Zilhicce ayında kişiler bol bol ibadet etmeli ve duaları eksik etmemelidir. Bu ayın en güzel ibadeti ise ilk dokuz gün oruç tutmaktır. Zilhicce orucu tutmak isteyen kişiler şu şekilde niyet eder:

“Niyet ettim, Allah rızası için Zilhicce orucumu tutmaya”

Zilhicce orucunu kimler tutmaktadır?

Hem kutsal olan hem de bereket dolu olan Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmanın çok faziletli olduğundan bahsettik. İsteyen her Müslüman Zilhicce ayının ilk dokuz günü bu orucu tutabilmektedir. Dokuz gün tutamayanlar ise diledikleri gün oruç süresi kadar oruçlarını tutabilirler.

Zilhicce ayının son günü Kurban Bayramının ilk gününe denk gelmektedir. Bu yüzden son gün oruç kurban kesilene kadar tutulur. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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