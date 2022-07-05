Kurban Bayramında yayınlanacak ve yayınlanmayacak diziler hangileri?

Yaz sezonuna hızlı girilen dizi sektöründe rekabet sürüyor. Bu günlerde dizi sektörünün gündeminde ise Kurban Bayramı var. Kanallar bayram yaklaşırken yayın akışı için ayarlamalar yapmaya başladılar. Bazı kanallar Kurban Bayramı nedeniyle bazı dizi ve programlarına ara verecek. İlk düşünceleri her zaman reyting olan kanallar Kurban Bayramı'nda insanların televizyon başına fazla geçmediklerini bildikleri için özellikle çok izlenen dizilerin yeni bölümlerini yayınlamak istemediklerini biliyoruz. Kurban Bayramı'nda yayınlanmayacak Diziler ve kanallarını haberin devamında öğrenebilirsiniz...
Bayramda hangi diziler yok?Kurban Bayramı için kanallara özel yayın akışı oluşturma ve planlama işine başladılar. Her sene gördüğümüz bu durumun bu senede olacağı aşikar fakat şu ana kadar kanallardan bilgilendirme yapılmış değil ve bu noktada hangi dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşmedi.
Hangi diziler ara veriyor?
- Kurban Bayramı 1. gün (Cumartesi): Bu gün yani bayramın ilk gününde televizyon kanallarında yeni diziler yer almayacak.
- Kurban Bayramı 2. gün (Pazar): ATV'de yayınlanmaya başlayan Gül Masalı dizisi Kurban Bayramı nedeniyle bu gün ekranlarda olmayacak.
- Kurban Bayramı 3. gün (Pazartesi): Her Pazartesi ekranlarda seyirciyle buluşmayı bekleyen FOX TV'nin yeni dizisi Tozluyaka ve ATV'de yayın hayatına devam eden Sevmek Zamanı dizileri Kurban Bayramı'nın 3. günü dolayısıyla yayınlanmayacak.
- Kurban Bayramı 4. gün (Salı): Her salı izleyicisiyle buluşan TRT'nin sevilen dizilerinden Balkan Ninnisi ve FOX TV'de yayına devam eden Senden Daha Güzel dizileri de bayramın 4. günü olması nedeniyle bu hafta Salı günü ekranlarda olmayacak.