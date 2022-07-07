Özellikle son zamanlarda binlerce insan tarafından tercih edilen online market alışverişi yapılabilen sitelerin Kurban Bayramı'nda da hizmet verip vermeyeceği en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki online alışveriş uygulaması olan Trendyol Go, Yemek Sepeti, Getir uygulamaları bayramda da açık olacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 12:29
Kurban Bayramında Yemeksepeti, Getir, Trendyol Go çalışıyor mu, kaça kadar açık? Bayramda Yemek Sepeti ve Getir Yemek çalışıyor mu?
Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmasıyla insanlar merakla online alışveriş sitelerinin bayramda açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Trendyol Go bayramda açık mı? Yemek sepeti, Getir bayramda açık olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 12:29