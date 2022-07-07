GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 12:29

Kurban Bayramında Yemeksepeti, Getir, Trendyol Go çalışıyor mu, kaça kadar açık? Bayramda Yemek Sepeti ve Getir Yemek çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmasıyla insanlar merakla online alışveriş sitelerinin bayramda açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Trendyol Go bayramda açık mı? Yemek sepeti, Getir bayramda açık olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 12:29
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Kurban Bayramında Yemeksepeti, Getir, Trendyol Go çalışıyor mu, kaça kadar açık? Bayramda Yemek Sepeti ve Getir Yemek çalışıyor mu?


Özellikle son zamanlarda binlerce insan tarafından tercih edilen online market alışverişi yapılabilen sitelerin Kurban Bayramı'nda da hizmet verip vermeyeceği en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki online alışveriş uygulaması olan Trendyol Go, Yemek Sepeti, Getir uygulamaları bayramda da açık olacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Online alışveriş uygulamaları bayramda açık mı

Kurban Bayramı tatili bu sene 9 gün olarak belirlendi. Normal günlerde 24 saat hizmet veren Yemek Sepeti ve Getir uygulamaları bayram boyunca insanlara gece 01.00'e kadar servis yapabilecek. Ancak Trendyol Go'nun açık olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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