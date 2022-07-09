GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 13:57

Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye verilir? Kurban payları bölünmesi ve pay dağıtımı

Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kestikleri kurbanların nasıl dağıtmaları gerektiğini araştırmaya başladılar. Kurban etinin nasıl pay edileceği, payların kaç kişiye verileceği sorgulanırken bu yazımızda kurban paylarının bölünmesi ve pay dağıtımlarının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilere yer verdik.

GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 13:57
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Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye verilir? Kurban payları bölünmesi ve pay dağıtımı


Merakla beklenen Kurban Bayramı gelip çatarken, çok sayıda vatandaş kurban ibadetlerini yerine getirdikten sonra payları nasıl dağıtacakları konusunda akıllarında birçok soru oluşmaya başladı. Peki, Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye verilir? Kurban payları bölünmesi ve pay dağıtımı hakkında tüm bilgiler..

Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir?

Kurbanlık etin dağıtım işleminde, payların kaç kişiye nasıl bölünüp dağıtılacağını merak eden vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirir getirmez nasıl hayır yapacaklarını ve etleri ihtiyaç sahiplerine verirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırıyorlar.



Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamasında Peygamberimizin kurban etinin tam olarak üçe bölünmesini, bu bölünen kısımlardan bir tanesinin kurban kesecek durumu olmayan ihtiyaç sahiplerine verilmesini, bir kısmının akrabalara ve yakın tanıdıklarla komşulara paylaştırılmasını geriye kalan bölümünün ise evde ailesiyle birlikte yenilmesini önerdiğini bildirmiştir.

Hanefi mezhebinde ise kurbanlık kesen kişinin parasal anlamda durumu çok iyi değil veya orta halliyse ve aynı zamanda da ev halkının kalabalığı fazla ise kurban etinin hepsini kendisine ayırabiliyor. Şâfiî mezhebine göre ise kurbanlığın etinin birazı fakirlere verilmeli geriye kalanı ise evde ailesiyle tüketilebilmeli denmiştir.

Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir

Kurban kesimi ne zaman başlar, ne zaman biter?

Kurban kesiminin vakti bayram namazının kılınması sonrası başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. gününün akşam vaktine göre devam eden kurban kesimi Şâfiîlerde 4. günü gün batımına kadardır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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