Kurban eti nasıl saklanmalıdır? Kurban eti ile alakalı bilmeniz gerekenler

Buzluktan çıkarılan et nasıl çözdürülür?

6 aya kadar bekletilebilir

Kurban Bayramının gelmesi ile beraber etlerin nasıl muhafaza edileceği konusu araştırılmaya başlandı. Peki Kurban etleri nasıl saklanmalıdır? Püf noktaları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar... Kurban eti parçalandıktan sonra 5-6 saat boyunca serin bir alanda dinlendirilmelidir.- Et ısısının düşmesi için etin üstü kapatılmamalıdır. - Bu süre zarfında etin etrafına sinek ve böcek gelmesine engel olunmalıdır. - Et kesinlikle yıkanmamalı eğer yıkandıysa da pişirilmelidir. - Yıkanan et buzdolabına konulmamalıdır.Dinlendirilen et paketlendikten sonra dondurucuya ya da buzdolabına konmalıdır. Lakin et tüketileceği zaman buzdolabından çıkarılarak sebze bölümünde çözdürme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Eti dışarıda çözdürdüğünüz takdirde bakteri oluşumuna neden olabilirsiniz.Paketlenen etler uygun koşullarda olduğu takdirde buzdolabında ya da derin dondurucuda 6 aya kadar bekletilebilir. Dolayısıyla tüketileceği takdirde ne kadar ihtiyaç varsa o kadar çıkarılmalıdır.