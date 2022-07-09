YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 19:23

Kurban eti nasıl saklanmalıdır? Kurban eti ile alakalı bilmeniz gerekenler

Ülke genelinde bugün kurban telaşı yaşanıyor. Kurbanını kesen vatandaşlar etlerini nasıl muhafaza etmeleri gerektiğini araştırıyorlar. Peki kurban eti nasıl saklanır? İşte kurban eti ile alakalı bilmeniz gerekenler...

YAŞAM
09 Temmuz 2022 - 19:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kurban eti nasıl saklanmalıdır? Kurban eti ile alakalı bilmeniz gerekenler


Kurban Bayramının gelmesi ile beraber etlerin nasıl muhafaza edileceği konusu araştırılmaya başlandı. Peki Kurban etleri nasıl saklanmalıdır? Püf noktaları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Uzmanlar kurban etinin saklanması için aşağıdaki püf noktaları önermektedirler:

- Kurban eti parçalandıktan sonra 5-6 saat boyunca serin bir alanda dinlendirilmelidir.



- Et ısısının düşmesi için etin üstü kapatılmamalıdır.

- Bu süre zarfında etin etrafına sinek ve böcek gelmesine engel olunmalıdır.

- Et kesinlikle yıkanmamalı eğer yıkandıysa da pişirilmelidir.

- Yıkanan et buzdolabına konulmamalıdır.

kurban eti

Buzluktan çıkarılan et nasıl çözdürülür?

Dinlendirilen et paketlendikten sonra dondurucuya ya da buzdolabına konmalıdır. Lakin et tüketileceği zaman buzdolabından çıkarılarak sebze bölümünde çözdürme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Eti dışarıda çözdürdüğünüz takdirde bakteri oluşumuna neden olabilirsiniz.

6 aya kadar bekletilebilir

Paketlenen etler uygun koşullarda olduğu takdirde buzdolabında ya da derin dondurucuda 6 aya kadar bekletilebilir. Dolayısıyla tüketileceği takdirde ne kadar ihtiyaç varsa o kadar çıkarılmalıdır. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
İlginizi Çekebilir
BİM bayramda açık mı, kaça kadar açık? BİM bayram çalışma saatleri 2022
BİM bayramda açık mı, kaça kadar açık? BİM bayram çalışma saatleri 2022
Kurban Bayramı'nda nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?
Kurban Bayramı'nda nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?
Son Haberler
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması geldi
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan...
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştıran geri adım!
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa...
Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!
Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!
En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları ücretsiz muayene ederdi!
En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları...
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için...
4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546...
4535 nitelik kodu nedir? 4535 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4535 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4535 nitelik kodu nedir? 4535 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4535...
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı! Maske açıklaması geldi
Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı!...