Kurban eti nasıl saklanmalıdır? Kurban eti ile alakalı bilmeniz gerekenler

Kurban Bayramının gelmesi ile beraber etlerin nasıl muhafaza edileceği konusu araştırılmaya başlandı. Peki Kurban etleri nasıl saklanmalıdır? Püf noktaları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar...
Uzmanlar kurban etinin saklanması için aşağıdaki püf noktaları önermektedirler:- Kurban eti parçalandıktan sonra 5-6 saat boyunca serin bir alanda dinlendirilmelidir.
- Et ısısının düşmesi için etin üstü kapatılmamalıdır. - Bu süre zarfında etin etrafına sinek ve böcek gelmesine engel olunmalıdır. - Et kesinlikle yıkanmamalı eğer yıkandıysa da pişirilmelidir. - Yıkanan et buzdolabına konulmamalıdır.