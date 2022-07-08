YAŞAM
08 Temmuz 2022 - 00:15

Kurban keserken vekalet nasıl verilir? Kurbanda vekalet vermek şart mı, vekalet nasıl verilir? Müslümanlar'ı ilgilendiren, kurban vekaletine ilişkin tüm detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla insanların ibadetler ile ilgili araştırmaları da yoğunluk kazandı. Peki Kurban Bayramı'nda kurban keserken vekalet nasıl verilmektedir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
08 Temmuz 2022 - 00:15
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Kurban keserken vekalet nasıl verilir? Kurbanda vekalet vermek şart mı, vekalet nasıl verilir? Müslümanlar'ı ilgilendiren, kurban vekaletine ilişkin tüm detaylar...


Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirecek insanlar merakla araştırmalarına devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de kurban keserken vekalet verme ile ilgili oldu. Peki kurban kesilirken vekalet nasıl verilir? Kurban kesiminde vekalet vermek zorunlu mudur? Kurban vekaleti ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kurban keserken vekalet vermek

Kurban Bayramı'nda kurban kesilirken vekalet vermenin üç şartı bulunmaktadır. Birincisi niyet etmektir. Kurban verirken hem vekalet veren kişinin hem de kurbanı kesecek kişinin niyet etmesi zorunludur. Edilen niyet bir anlaşma olarak düşünülür. İkinci şart vekil tayin etmektir. Kurban sahibi olan kişinin vekalet verilecek kişiyi belirlemesi gerekir. Vekil tayin edilen kişiye 'Seni kurbanımı kesmeye vekil kıldım' ya da 'Allah rızası için kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve dağıtmaya seni vekil kıldım' demesi gerekir. Üçüncü ve son şart ise vekaleti kabul etmektir. Niyet edildikten sonra vekaleti alan kişinin sahip olan kişiye vekaleti kabul ettiğine dair niyette bulunması gerekmektedir.



Kurban Kesmenin Vekaleti Nasıl Verilir

Vekalet vermek şart mıdır

Kurban sahibi olan kişi eğer kurbanını vekaleten başka birine kestirecekse vekalet vermek zorunlu hale gelir.

Vakıf ve derneklerle urban kesilir mi

Diyanet'in bildirdiğine göre vakıf ve dernekler aracılığıyla Kurban Kesmek caiz olarak bilinmektedir. Aynı zamanda vekalet bu vakıf ve derneklerde görevli olan kişilere de verilebilmektedir. Kurban sahibi vekaletini sözlü veya yazılı verebilir. Telefon ile, yüz yüze ya da mail yoluyla vekalet verilebilmektedir.

Vekaletin vekaleti olabilir mi

Kurban keserken vekaletin vekaleti de olabilmektedir. Eğer bir vakıf ya da dernek gönüllüsüne vekalet verildiyse bu gönüllü vekaleti başka bir insana devredebilmektedir.

Kurban kimlere vacip olur

Kurban kesmek tüm zengin Müslüman insanlara vacip olarak bilinir. Zengin olmak İslam dininde 80 gram altına sahip olmak ya da 80 gram altın bedelinde mala sahip olmak olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu miktar İslam dininde nisap miktarı olarak bilinmektedir. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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