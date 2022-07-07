GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 13:12

Kurban ne zaman kesilir, bayramdan önce kesilir mi? Arefe günü kurban kesilir mi?

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban kesiminin ne zaman yapılması gerektiği merak ediliyor. Kurban kesecek kişiler arefe günü de kurban kesip kesemeyeceklerini araştırıyor. Peki kurban ne zaman kesilir? Kurban bayramdan önce kesilir mi? Arefe günü kurban kesilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 13:12
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Kurban ne zaman kesilir, bayramdan önce kesilir mi? Arefe günü kurban kesilir mi?


Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz ile 12 Temmuz arasında olacak. Bayrama iki gün kala ise kurban kesecek vatandaşlar arefe günü kurban kesilip kesilmediğini araştırmaya başladı. Peki arefe günü kurban kesilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

Arefe günü kurban kesilir mi?

Arefe günü kurban kesilmemektedir. Kurban kesecek olan kişilerin bayramın ilk üç gününde kesmesi gerekir. Kurban kesimi bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra, kılınmayan yerlerde de sabah namazı vakti girince kesilmeye başlanabilir.



kurban ne zaman kesilir

Kurban ne zaman kesilir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kurban kesimi bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra kesilirken, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girince kesilmeye başlanır. Hanefi mezhebine göre kurban kesimi bayramın üçüncü gününün akşamına kadar kesilebilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).Belirtilen bu süre zarfında gece, gündüz kurban keismi yapılabilmektedir. Lakin kurbanın gündüz kesilmesi her zaman için daha uygun bir durumdur. Bunun yanı sıra Şafi mezhebine göre ise kurban kesimi dördüncü günün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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