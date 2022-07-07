Kurban ne zaman kesilir, bayramdan önce kesilir mi? Arefe günü kurban kesilir mi?







Arefe günü kurban kesilir mi?







Kurban ne zaman kesilir?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz ile 12 Temmuz arasında olacak. Bayrama iki gün kala ise kurban kesecek vatandaşlar arefe günü kurban kesilip kesilmediğini araştırmaya başladı. Peki arefe günü kurban kesilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...Arefe günü kurban kesilmemektedir. Kurban kesecek olan kişilerin bayramın ilk üç gününde kesmesi gerekir. Kurban kesimi bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra, kılınmayan yerlerde de sabah namazı vakti girince kesilmeye başlanabilir.Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kurban kesimi bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra kesilirken, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girince kesilmeye başlanır. Hanefi mezhebine göre kurban kesimi bayramın üçüncü gününün akşamına kadar kesilebilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).Belirtilen bu süre zarfında gece, gündüz kurban keismi yapılabilmektedir. Lakin kurbanın gündüz kesilmesi her zaman için daha uygun bir durumdur. Bunun yanı sıra Şafi mezhebine göre ise kurban kesimi dördüncü günün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).