Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz ile 12 Temmuz arasında olacak. Bayrama iki gün kala ise kurban kesecek vatandaşlar arefe günü kurban kesilip kesilmediğini araştırmaya başladı. Peki arefe günü kurban kesilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 13:12
Kurban ne zaman kesilir, bayramdan önce kesilir mi? Arefe günü kurban kesilir mi?
Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban kesiminin ne zaman yapılması gerektiği merak ediliyor. Kurban kesecek kişiler arefe günü de kurban kesip kesemeyeceklerini araştırıyor. Peki kurban ne zaman kesilir? Kurban bayramdan önce kesilir mi? Arefe günü kurban kesilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 13:12