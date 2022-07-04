YAŞAM
04 Temmuz 2022 - 19:59

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık kesilecek hayvanın dişleri nasıl olmalı? Kapak atmış hayvan ne demektir?

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kurban kesmeyi planlayan vatandaşların aklında bazı soru işaretleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin sorular oluyor. Peki, Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık kesilecek hayvanın dişleri nasıl olmalı? İşte bu soruların yanıtları ile birlikte kapak atmış hayvanın ne anlama geldiğine ilişkin detaylı bilgiler..

YAŞAM
04 Temmuz 2022 - 19:59
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık kesilecek hayvanın dişleri nasıl olmalı? Kapak atmış hayvan ne demektir?


Kurban Bayramı vecibesi olan kurban kesiminde kesilecek olan kurbanlıkların bazı şartlara uygun bir şekilde seçilmiş olması gerekiyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise kurbanlıkların alınması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini şimdiden sorgulamaya başladılar. İşte, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık seçimine ilişkin tüm bilinmesi gereken detaylar..

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Kurban olarak kesilecek olan hayvanın zayıf, düşkün, kör, boynuzları kırık olanların seçilmemesi gerektiğini herkes bilir. Özellikle dili kesik olan hayvanların da kesilmesi uygun bulunmaz. Aynı zamanda hayvanın dişlerinin tamamı veya bir kısmının da dökülmemiş olması gerekiyor. Diş yapısı kontrol yenildiğinde tüm dişlerinin olması veya sadece bir iki tane dişin dökülmüş olması yeterlidir. Kurbanlık olarak incelenen hayvanın aynı zamanda yaşını doldurmuş olması en önemli detaylardan bir tanesidir.



Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli

Hayvanın davranışları, yürüyüşü ve vücut yapısının da normal olması gerekir. Tüylerinin normal düzeyde olmasının yanı sıra gözlerinin de parlak ve bakışlarının canlı olması, kurbanlık seçiminde önemli noktalardır.

Solunumu düzgün olan ve geviş hareketleri normal olan hayvan da kurbanlık incelemesinde seçilebilir. Hayvan satıcılarının bazı oyunlarına gelmemek için ise hayvanın hem yaşını hem de sağlığını gösteren belgeleri satıcıdan istemeniz en doğru hareket olabilir.

Kapak atmış hayvan ne demektir?

Genel olarak halk arasında 'hayvan kapak atmış' ifadesi çok fazla kullanılır. Hayvanların seçiminde en önemli kriterlerden bir tanesi de süt dişleridir. Alt çenede orta kısımda yer alan iki büyük diş şayet dökülmüş ise ve aynı zamanda süt dişleri de yoksa bu hayvanın kapak attığı anlamına gelir.

Kapak atmış hayvan ne demektir

Kapak atma ibaresi kurbanlık olarak seçilecek olan hayvanın 2 yaşına geldiğini gösterir. Büyükbaş hayvanlar 2 yaşına girdikleri zamana dişleri dökülmeye başlar buna da kapak attı denir.

Hayvanların diş yapıları insanların diş yapılarıyla benzerlik gösterir. Doğal bir şekilde dişleri dökülen hayvanın sürekli olarak kalacak olan kalıcı dişler oluşur. Kapat atmış hayvan kesilir mi şeklinde sorulan soruya karşılık olarak ise uzmanlar 2 yaşını doldurmamış olan bir hayvanın kesilmesi dini açıdan uygun olmadığı söylenir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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