Kurbanlık keserken nasıl niyet edilir, kurban keserken hangi dualar edilir? Kurban keserken okunacak dualar ve kurban kesim niyeti

Kurban kesiminde yapılması gerekenler







Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı?

Kurban edilecek hayvan nasıl hazırlanmalıdır?

Kurban kesiminde okunacak dualar nelerdir?

Teşrik tekbirleri ne zaman okunmalı?

2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecektir. Bayrama az bir süre kala Müslümanlar bayramda hangi duaların okunacağını, kurban kesiminde hangi duaların okunması gerektiğini merak etmekte ve araştırmaktadırlar.Kurban kesmeden önce niyet etmelisiniz. Mutlaka kesmeden önce besmele çekmelisiniz. Hemen ardından şu dua okunur:'Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn.' 'Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım.' Daha sonra şu şekilde tekbir getirilir: "Allahu Ekber Allâhü Ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber, Allahü Ekber Allahü Ekber ve lillâhi'l hamd" Anlamı: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbir getirdikten sonra kurban kesilir. Kurban kestikten sonra kesen kişi 2 rekat şükür namazı kılınır. Kurban kesiminden sonra Allah'a 2 rekat namaz kılınmasının sevabı çok büyüktür. Şükür namazından sonra dua okunur. Kurban duasının Arapça okunması ve anlamını bilerek maneviyatını yaşamak sevaptır. İsteğe bağlı olaraktan kurban kesilene kadar Yasin süresi de okunur.Kurban kestikten sonra 2 rekat namaz kılınır. Daha sonra kurban duası okunur. Duayı Arapça okumak maneviyatı da güçlendirir.Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde yatırılır. Kurban olacak hayvanın sağ arka ayağı serbest bırakılmalı diğer üç ayağı bağlı olmalıdır. Kurbanı kesecek kişide kıbleye dönerek kurban kesiminde dua okumalıdır. Kurban kesecek olan kişi tekbirler getirmeli ve Bismillah Allah-u Ekber diyerek kesimi gerçekleştirir.İster kurbanlık ister başka bir amaçla hayvanlar kesilirken Besmele çekilir. Hayvan kesilirken besmele kasten terk edilirse Hanefilere göre hayvanın eti yenmez. Ama istemeden besmele çekmeyi unuttuysa hayvanın eti yenilir. Şafilere göre ise ister kasten olsun ister bilmeyerek besmele çekilmediyse hayvanın eti yenilir. Kurban kesiminde kesecek olan kişi 3 defa 'Bismillahi Allah-u Ekber' diyerek; قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ ayetini okur. Anlamı: “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163) اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ Anlamı: “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79Teşrik tekbiri: “Allahu Ekber Allahu Ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillâhil hamd.” Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.” Besmele çekilerek keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Kan iyice akıtılır. Hayvanın canının çıkması beklenilir. Canını veren hayvanın daha sonra kafası kesilir. Usulüne göre de derisi yüzülür. Daha sonra hayvanın karnı açılır, iç organları çıkarılır, etler parçalanır. Hayvan canını vermeden beklemeden kafasını kesmek, kıbleden başka tarafa yönünü çevirmek, ayaklarını kesmek, derisini yüzmek hayvana azap, acı verir. Bu mekruhtur. Kurban'da kurban sahibinin hayvanını kesmesi menduptur. Fakat başkasına da kestirebilir.