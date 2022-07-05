YAŞAM
05 Temmuz 2022 - 23:35

Kurbanlık kesim fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan kesim fiyatları 2022

Kurban Bayramına sayılı gün kaldı. Kurbanlık alan vatandaşlar kurban kesim fiyatlarını araştırmaya başladı. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası açıkladı! Kurban kesim fiyatları...

YAŞAM
05 Temmuz 2022 - 23:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kurbanlık kesim fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan kesim fiyatları 2022


4 günlük kurban bayramı yaklaştı. Bu hafta Kurban bayramını vatandaşlar aldıkları kurbanları keserek başlayacak. Kendisi kesemeyen vatandaş ise kurban kesimi fiyatlarını araştırmaya çoktan başladı bile. Bizde haberimizde kurban kesimi fiyatları ile ilgili bilgi vereceğiz. Kurban Bayramına sayılı günler kala Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kurban kesimi için fiyat çıkardı. Belirlenen fiyatlar ise şu şekilde;

Bayramın ilk günü büyükbaş kesimi 600 TL, küçükbaş kurban kesimi ise 200 TL olarak belirlendi.

Bayramın diğer günleri ise büyükbaş kesimi 400 TL, küçükbaş kesimi ise 150 TL olarak belirlendi.

Kurban Kesim fiyatları belirlendi

Korsan kasaplara dikkat!

Başkan Berk, kurban kesecek vatandaşları uyardı.



“Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak, kıyma çekimi yapılmasının et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor. Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir” dedi.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
Denizbank Açık Hava Etkinlikleri 2022 tarihleri ve programı
Denizbank Açık Hava Etkinlikleri 2022 tarihleri ve programı
Müzekart nasıl alınır, kimler alabilir? Ücretsiz müzekart GNS başvuru ekranı
Müzekart nasıl alınır, kimler alabilir? Ücretsiz müzekart GNS başvuru ekranı
Son Haberler
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...