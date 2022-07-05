Kurbanlık kesim fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan kesim fiyatları 2022

4 günlük kurban bayramı yaklaştı. Bu hafta Kurban bayramını vatandaşlar aldıkları kurbanları keserek başlayacak. Kendisi kesemeyen vatandaş ise kurban kesimi fiyatlarını araştırmaya çoktan başladı bile. Bizde haberimizde kurban kesimi fiyatları ile ilgili bilgi vereceğiz. Kurban Bayramına sayılı günler kala Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kurban kesimi için fiyat çıkardı. Belirlenen fiyatlar ise şu şekilde;
Bayramın ilk günü büyükbaş kesimi 600 TL, küçükbaş kurban kesimi ise 200 TL olarak belirlendi.
Bayramın diğer günleri ise büyükbaş kesimi 400 TL, küçükbaş kesimi ise 150 TL olarak belirlendi.
Korsan kasaplara dikkat!Başkan Berk, kurban kesecek vatandaşları uyardı.
“Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak, kıyma çekimi yapılmasının et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor. Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir” dedi.