Küresel alandaki enflasyon sorunu altın tarafında düşüş yarattı!













GRAM ALTIN GİDEREK DÜŞÜYOR

Enflasyon sorunları kademeli olarak önlendi, ancak ilk verilerin etkileri kısa sürdü. Merkez bankasının sıkılaştırıcı mesajı, enflasyonun beklentilerin altına düşmesiyle güçlendi. Enflasyon sorunu çözülene kadar faiz oranlarının sıkı kalacağı beklentisi altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Enflasyon düştükçe altın güçlenmeye ve kazanımlarını yeniden kazanmaya başladı. Altının onsu 1836 dolardan açıldı. Gün içi düşük 1824 dolardı ve en yüksek 1839 dolardı. Bir ons altın şu anda 1826 dolardan işlem görüyor.Gram altın fiyatlarının son günlerde düşüş trendinde olduğu görülüyor. Gram, haftanın son iş gününe 1113 liradan başlarken gün için en düşük 106 lira, en yüksek 1116 liradan satılıyor. Gram altın şu saatlerde 1107 liradan alıcı arıyor. Gram altın fiyatlarının bugüne yüzde 2 ve aydan bugüne yaklaşık yüzde 7 düşüş yaşadığı ifade ediliyor.