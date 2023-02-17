Enflasyon sorunları kademeli olarak önlendi, ancak ilk verilerin etkileri kısa sürdü. Merkez bankasının sıkılaştırıcı mesajı, enflasyonun beklentilerin altına düşmesiyle güçlendi. Enflasyon sorunu çözülene kadar faiz oranlarının sıkı kalacağı beklentisi altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Enflasyon düştükçe altın güçlenmeye ve kazanımlarını yeniden kazanmaya başladı. Altının onsu 1836 dolardan açıldı. Gün içi düşük 1824 dolardı ve en yüksek 1839 dolardı. Bir ons altın şu anda 1826 dolardan işlem görüyor.
EKONOMİ
17 Şubat 2023 - 13:53
Küresel alandaki enflasyon sorunu altın tarafında düşüş yarattı!
Küresel enflasyon sorunlarının sürmesi ve merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalara devam etme isteği altın tarafında düşüşe yol açmaya başladı.
EKONOMİ
17 Şubat 2023 - 13:53