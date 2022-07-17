Küresel örgüt Türkleri dolandırdı! 200 milyon dolar uçtu!

Türkler, Technic Global Finance şirketi tarafından dolandırıldı. Binlerce Türk bu konuda mağdur oldu. Şirketin İngiltere'de olduğu ve Forex işlemin yapıldığı iddiası ile Türkiye'de 10 bin kişiyi dolandırdı ve 200 milyon dolarlarını aldı. Binlerce vatandaş kendilerini dolandıran şirkette muhatap kimse bulamamakta. İngiltere Technic Global Finance şirketi binlerce insanı mağdur etti ve milyonlarca dolar kaybetti. Küresel pazarda para ticareti yaptığını iddia eden şirket, "kripto para", "değerli metaller" ve "petrol" ile uğraştığını ve ağındaki kurbanları yakaladığını söylüyor. Sosyal ağlara ve internet sitelerine şikayetler gönderildikten sonra ortaya çıkan bir aldatmacada 10 bin kişiden 200 milyon dolar kazanıldığı ortaya çıktı.
Sistem kapalı
Milyonlarca paralarını kaptıran mağdurlar sisteme 1 haftadır giremiyorlar. Sistemde çekim işlemine izin verilmemektedir. Dolandırılan kişiler savcılığa başvuruda bulunarak şikayette bulundular. Sistem oltalama yöntemi ile çekildiği belirlendi.
Sistemde oltalama yöntemi uygulandı
Adını vermek istemeyen mağdurlardan biri olayları şöyle anlattı: 'Sitelere güvenilir site ilanı vererek insanları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Bilinen haber
sitelerinde 'Forex piyasasında büyük kazanç' vaatlerinde bulunarak insanların kanlarına giriyorlar. Bu reklamlara tıkladığınızda kurumsal sistem karşınıza çıkmaktadır. Sizlerden iletişim bilgilerinizi istiyorlar. Bir form doldurmanızı istiyorlar. Daha sonra yatırım danışmanı olduğunu söyleyen biri sizinle iletişime geçiyor. Size küresel piyasada çeşitli emtialarla alım-satım yaparak kazanç sağlayacağınızı belirtiyor. Kazançlar size fazlaca cazip geliyor ve sisteme giriyorsunuz. Başta çok iyi gelir kazanç sağlıyorsunuz. Belirli rakamlarda çekim işlemlerinde sorunla karşılaşmıyorsunuz. Fakat rakamlar büyüdükçe çekim işlemlerinde size sürekli bahaneler üretiyorlar.'
İngiltere merkezli şirket
Mağdurlar kazançların artması ile sorunların yaşanmaya başladığını belirttiler. 'İlk önce sizlerden belirli limitin üzerinde vergi ve transfer ücreti istiyorlar. Sizden istenilen bu ücretin kendi kazancınızdan düşmesini istediğiniz karşısında bunu kabul etmiyorlar. Mecburi olarak bu paraları ödediğinizde paranızı çekemiyorsunuz. Daha sonra yatırım danışmanına ulaşmada sıkıntı çekiyorsunuz. İngiltere merkezli bir şirket olduğundan dolayı bir muhataba ulaşmanız imkansız. Sistemde para çekimi durdu. Milyonlarca para buhar olurken binlerce kişi mağdur oldu.'
Kripto kullanıcıları Youtube kullanıyor
Çalkantılı bir dönemden geçen kripto birimleri, istikrarsızlık nedeniyle kripto dolandırıcıları başka alternatifler aradı. Kaspersky uzmanları, Youtube'da sahte kripto para hizmetlerinin tanıttığı yasa dışı olaya şahit oldu. Popüler olan videoların altına yorum yaparak ucuz kripto para ile ilgilenmekte isteyenlere ulaşmaktadırlar. Dolandırıcılar, Youtube'da popüler olan videoları bizzat seçerek kripto pazarında sahte bir "ihlali" teşvik eden yorumlar yapmaktadırlar. Gönderilerini daha görünür kılmak için yorumlardaki istatistikleri değiştirmeye itecek bot yanıtlar koyarak insanları bu şekilde dolandırıyorlar.
Kripto para ile işlemler yapılmakta
Türkiye'de alım satım yetkisi olmayan Technic Global Finance'in Türkiye pazarında sadece 200 milyon doları yönettiği bildiriliyor. Fonların sisteme kaydedilmesini önlemek için işlem kripto para birimi ile yapılır. Savcılığa yapılan şikayetlerde, şirketin başka bir şirket kurarak kendisine para aktardığı ve bu şirket üzerinden ticarete devam edilmesi nedeniyle Technic Global Finance'in tamamen kapatıldığı iddiaları yer alıyor.