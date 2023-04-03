GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 13:15

Küresel piyasalar hareketlendi LPG'ye indirim müjdesi verildi!

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve bu yöndeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu kapsamda LGP'nin litre fiyatına bu gece 2 lira indirim yapacak.

GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 13:15
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Küresel piyasalar hareketlendi LPG'ye indirim müjdesi verildi!


Brent petrol fiyatlarıyla birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıt sektöründeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu gece itibariyle LPG (oto gaz) litre fiyatı 2 lira 4 kuruş düşecek.

İstanbul'da LPG fiyatı 10.38 TL civarına düşecek. LPG fiyatları acenteler ve iller arasında önemli farklılıklar göstermektedir. 3 Nisan itibarıyla akaryakıtın güncel fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI



Benzin litre fiyatı: 21,32 TL

Motorin litre fiyatı: 20,44 TL

LPG litre fiyatı: 11,63 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 21,35 TL

Motorin litre fiyatı: 20,5 TL

LPG litre fiyatı: 12,09 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 21,73 TL

Motorin litre fiyatı: 20,9 TL

LPG litre fiyatı: 12,10 TL

İZMİR

İzmir'de akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 21,74 TL

Motorin litre fiyatı 20,99 TL

LPG litre fiyatı 11,88 TL

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Elvan ÇILDIR
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