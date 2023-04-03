Küresel piyasalar hareketlendi LPG'ye indirim müjdesi verildi!

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Brent petrol fiyatlarıyla birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıt sektöründeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu gece itibariyle LPG (oto gaz) litre fiyatı 2 lira 4 kuruş düşecek. İstanbul'da LPG fiyatı 10.38 TL civarına düşecek. LPG fiyatları acenteler ve iller arasında önemli farklılıklar göstermektedir. 3 Nisan itibarıyla akaryakıtın güncel fiyatları şu şekilde:Benzin litre fiyatı: 21,32 TL Motorin litre fiyatı: 20,44 TL LPG litre fiyatı: 11,63 TLBenzin litre fiyatı: 21,35 TL Motorin litre fiyatı: 20,5 TL LPG litre fiyatı: 12,09 TLBenzin litre fiyatı: 21,73 TL Motorin litre fiyatı: 20,9 TL LPG litre fiyatı: 12,10 TLİzmir'de akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 21,74 TL Motorin litre fiyatı 20,99 TL LPG litre fiyatı 11,88 TL