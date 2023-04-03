Küresel piyasalar hareketlendi LPG'ye indirim müjdesi verildi!

Brent petrol fiyatlarıyla birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıt sektöründeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu gece itibariyle LPG (oto gaz) litre fiyatı 2 lira 4 kuruş düşecek. İstanbul'da LPG fiyatı 10.38 TL civarına düşecek. LPG fiyatları acenteler ve iller arasında önemli farklılıklar göstermektedir. 3 Nisan itibarıyla akaryakıtın güncel fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 21,32 TL Motorin litre fiyatı: 20,44 TL LPG litre fiyatı: 11,63 TL