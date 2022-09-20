GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 16:29

Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir camiye giren tilki önce imamın ayakkabılarını bundan sonra köyün tavuğunu alarak, ortadan kayboldu. Tilkinin camiden ayakkabıları aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 16:29
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Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı


Yunusemre ilçesindeki Yuntdağı bölgesinde yer alan Yuntdağyenice Mahallesi ilginç bir hırsızlık olayına tanıklık etti. Yenice Mahalle Camii'nde sabah namazını kıldıran imam Murat Vargün, namaz sonrası camide kalarak Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Bu sırada caminin açık kapısından içeri giren bir tilki, imam Vargün'ün ayakkabısını alarak kaçtı. Ayakkabıyı caminin hemen yanında bulunan mezarlığa götüren tilki burada tavukların gezindiğini görünce ayakkabıyı bırakarak, aldığı tavukla birlikte ortadan kayboldu. Tavukların sesini duyduktan sonra mezarlığa gelen tavukların sahibi İsmail Karademir, tilkiyle yüz yüze geldi. Tilkiyi kovalayan Karademir'in tavukları da tilkiyle beraber kayboldu.



Tilkinin camiye sabah namazı sonrası geldiğini söyleyen cami cemaatinden Ali Uçar, “Namazdan çıkınca hoca caminin içinde biraz daha Kur'an-ı Kerim okuyor. Gün doğuncaya kadar orada duruyor. Dış kapı da açık kalmış. Sadece camide hocanın ayakkabıları vardı, başka da ayakkabı yoktu. Ayakkabılardan birini alarak mezarlığa götürmüş. Hocamız da ayakkabıyı orada bulmuş. Horozu görünce ayakkabıyı bıraktı da öyle mi horozu aldı bilmiyorum” dedi.

Bahçede çalıştığı sırada tavukların kaçtıklarını gördüğünü söyleyen tavukların sahibi İsmail Karademir, “Ben bahçemde çalışırken tavuklar koşturarak yanıma geldi. Ben de arkasına baktım tilki geliyor. Bir baktım ki bizim ne horoz var ne tavuk var. Yakaladı mı diye düşünürken baktık horoz da tavuk da yok. Mahalleyi aradık bulamadık. Daha sonra mezarlığın içinde tilkiyi yine gördüm. Aynı tilki midir başka tilki midir bilmiyorum. Hocaya ‘Bizim tavukları gördün mü?' diye sordum. O da ‘Benim ayakkabıyı da aldı götürdü' diye bana görüntüleri gösterdi. Köyün içinde yabani hayvanın bizi görünce kaçması lazım ancak alıştılar galiba” ifadelerine yer verdi.
Yaşanan ilginç hırsızlık caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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