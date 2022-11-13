Kurt Efe 20 yıla babasını tahtından eder! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlundan en net görüntü geldi!













Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve modacı Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe 7 aylık oldu. Bodrum’da tatil yapan çift çocuklarının yeni karelerini paylaştı. Sapsarı saçlarıyla tüm ilgiyi üzerine toplayan Kurt Efe çok yakında babasını tahtından edecek gibi görünüyor. Türkiye’nin en yakışıklı aktörlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile dünyaevine girmişti. Genç kızların hayalindeki erkek modeli olan Tatlıtuğ, evliliğinin 6. Yılında baba olma heyecanı yaşadı. 15 Nisan’da doğan oğullarına Kurt Efe ismini veren çift, anne baba olduktan sonra ortalardan kayboldu.Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dillerden düşmeyen ve her daim magazin gündeminde kendilerine yer bulan çift, oğulları Kurt Efe ile bir süredir Bodrum’da tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde tatilleri sırasında koronavirüse yakalandıkları öğrenilen çift iyileşti ve tatil yapmaya devam ediyor. Oğullarının yüzünü doğduğu günden bu yana paylaşmasalar da oğullarının babası gibi altın rengi saçlara sahip olduğu görüldü. Anne Başak Dizer, sosyal medya hesabından oğlunu ilk denizle tanıştırdığı anları paylaştı. Babasının kucağında denize giren Kurt Efe’nin keyfi oldukça yerinde gözüküyor.Kurt Efe’nin fotoğrafını görenler tıpkı babasına benzetti. Sapsarı saçları dikkatleri çekerken bazı kullanıcılar ise suda doğum fotoğrafı sandı. Kıvanç Tatlıtuğ da daha önce yaptığı açıklamada oğlunun sarışınlığının kendisine benzediğini ancak yüz hatlarını ve huylarını annesi Başak Dizer’den aldığını söylemişti.Çiftin oğullarının yüzü henüz gizemini korurken sarı saçları ve tombul kollarıyla tüm Türkiye’nin ilgi odağında.