MEDYA
16 Kasım 2022 - 12:27

Kurtlar Vadisi dizilere racon kesmeye geliyor! Vadide kartlar yeniden dağıtılacak: Kadroda kimler yok ki!

Ekranların en sevilen dizisi Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönüyor. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz tarih vererek açıkladı.

MEDYA
16 Kasım 2022 - 12:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kurtlar Vadisi dizilere racon kesmeye geliyor! Vadide kartlar yeniden dağıtılacak: Kadroda kimler yok ki!


2000’li yılların en çok izlenen dizisi olan ve uzun bir süre ekranlarda kalan Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş, Abdülhey, Güllü ve Aslan Akbey gibi karakterlerle fenomen haline gelen dizi 2003 yılında yayın hayatına başlamış ve 2016 yılına kadar devam etmişti. Dizinin kadrosunda değişiklik yapılsa da Polat Alemdar karakteri tüm sezonlarda yer almıştı.

Kurtlar Vadisi 2023 geliyor!

“ Bu bir mafya dizisidir “ sloganıyla 2003 yılında ilk bölümü yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi Perşembe akşamlarının vazgeçilmeziydi. Bu dizideki karakterler birçok kişiye idol dahi olmuş, adına kitap çıkarılmış, replikleri dönemin mesajlaşma platformu MSN’de kişisel ileti olarak bile paylaşılmıştı.



Kurtlar vadisi

“Sonunu düşünen kahraman olamaz” gibi repliklerle akıllara kazınan dizi ilk 97 bölüm Kurtlar Vadisi olarak yayınlanmıştı. Daha sonra kadrosundaki değişikliklerle birlikte yayın hayatına Kurtlar Vadisi Pusu olarak devam etti.

Kurtlar Vadisi’nin 397 bölümü boyunca başrol oynayan Necati Şaşmaz, diziseverlere büyük sürprizi açıkladı. 2016 yılında ekranlardan kaybolan Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını duyurdu.

TRT Müzik kanalında yayınlanan Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz, “Polat Alemdar “ karakteriyle başladığı oyunculuk kariyerine aynı rol ile devam ediyor. Ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi sevenlere dizinin yeniden başlayacağını ve çekimler için hazırlandıklarını ifade etti.

Kurtlar vadisi

Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak?

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’nin yeni sezonu için hazırlıklara başladıklarını ve Ocak ayında sete çıkmayı planladıklarını söyledi. Ömrünün 20 yılının bu diziyle geçtiğini ifade eden Şaşmaz, dizinin yeniden çekilmesi yönünde çok fazla talep aldıklarını ve bu nedenle dizi için yeniden ekranlara döneceğini belirtti.

Kurtlar Vadisi yeni sezonunun Ocak ayında çekimlerine başlanması ve yıl ortasına kadar ekranlarda yer alması bekleniyor. Dizinin kadrosunda kimlerin yer alacağıyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program var? 16 Kasım TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program var? 16 Kasım TV yayın akışı
Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yeni projede buluşuyor: Zehirli Sarmaşık
Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yeni projede buluşuyor: Zehirli Sarmaşık
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba film şarkısı
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba film şarkısı
Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı, kadrosu ayrı güzel!
Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı, kadrosu ayrı güzel!
Efsane 3'lü geri dönüyor! Bu habere Kurtlar Vadisi izleyenleri çok sevinecek! Başrol ismi adını tekrar yeni yapımda duyurdu
Efsane 3'lü geri dönüyor! Bu habere Kurtlar Vadisi izleyenleri çok sevinecek! Başrol ismi adını tekrar yeni yapımda duyurdu
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı
Son Haberler
Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in yanından ayırmadığı Asena yıllar sonra ortaya çıktı! 2. Sayfa'ya konuk olan oryantelin değişimi herkesi şaşırttı
Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in yanından ayırmadığı Asena yıllar...
Doğal gaz ve elektrik faturası desteğinde son dakika gelişmesi: Sosyal yardımlarda kalemler tek tek açıklandı!
Doğal gaz ve elektrik faturası desteğinde son dakika gelişmesi: Sosyal...
Masterchef strudel nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Tatlı listelerinin bir numarası olan strudel püf noktaları ve yapılışı
Masterchef strudel nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Tatlı listelerinin...
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda...
Diyarbakır'da İskoç rüzgarı! Büyük karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesinde etekle gezince ortaya renkli görüntüler çıktı
Diyarbakır'da İskoç rüzgarı! Büyük karşılaşma için Diyarbakır'a...
Masterchef Gamze kaç yaşında, mesleği ne? Gamze Tosun aslen nereli? Masterchef Gamze Tosun biyografisi
Masterchef Gamze kaç yaşında, mesleği ne? Gamze Tosun aslen nereli?...
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1 yayın akışında yok! O şaşırtan neden izleyicileri üzdü
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda! Ekranlardan kaldırılan Alparslan...
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt...
Hamsi Kuşu nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Hamsi sevmeyenlere sevdirecek bu tarif sofraların aranan lezzeti oldu! Hamsi kuşu püf noktaları
Hamsi Kuşu nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Hamsi sevmeyenlere...
Masterchef donut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yiyenlerin bir tane daha istediği donut tarifi
Masterchef donut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yiyenlerin bir...
Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor!
Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı...
Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara gönderilmeye başlandı!
Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara...
Efsane dizi Arka Sokaklar'da büyük kriz! Yapım şirketi düğmeye bastı! Çekimler 45 gün durduruldu
Efsane dizi Arka Sokaklar'da büyük kriz! Yapım şirketi düğmeye bastı!...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yine yaptı yapacağını! 16-30 Kasım indirim listesi açıklandı marketlerde izdiham başladı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yine yaptı yapacağını! 16-30 Kasım...
Yapay Zeka Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti
Yapay Zeka Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağını tahmin etti