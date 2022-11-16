Kurtlar Vadisi dizilere racon kesmeye geliyor! Vadide kartlar yeniden dağıtılacak: Kadroda kimler yok ki!







Kurtlar Vadisi 2023 geliyor!







Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak?

2000’li yılların en çok izlenen dizisi olan ve uzun bir süre ekranlarda kalan Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş, Abdülhey, Güllü ve Aslan Akbey gibi karakterlerle fenomen haline gelen dizi 2003 yılında yayın hayatına başlamış ve 2016 yılına kadar devam etmişti. Dizinin kadrosunda değişiklik yapılsa da Polat Alemdar karakteri tüm sezonlarda yer almıştı.“ Bu bir mafya dizisidir “ sloganıyla 2003 yılında ilk bölümü yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi Perşembe akşamlarının vazgeçilmeziydi. Bu dizideki karakterler birçok kişiye idol dahi olmuş, adına kitap çıkarılmış, replikleri dönemin mesajlaşma platformu MSN’de kişisel ileti olarak bile paylaşılmıştı.“Sonunu düşünen kahraman olamaz” gibi repliklerle akıllara kazınan dizi ilk 97 bölüm Kurtlar Vadisi olarak yayınlanmıştı. Daha sonra kadrosundaki değişikliklerle birlikte yayın hayatına Kurtlar Vadisi Pusu olarak devam etti. Kurtlar Vadisi’nin 397 bölümü boyunca başrol oynayan Necati Şaşmaz, diziseverlere büyük sürprizi açıkladı. 2016 yılında ekranlardan kaybolan Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını duyurdu. TRT Müzik kanalında yayınlanan Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz, “Polat Alemdar “ karakteriyle başladığı oyunculuk kariyerine aynı rol ile devam ediyor. Ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi sevenlere dizinin yeniden başlayacağını ve çekimler için hazırlandıklarını ifade etti.Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’nin yeni sezonu için hazırlıklara başladıklarını ve Ocak ayında sete çıkmayı planladıklarını söyledi. Ömrünün 20 yılının bu diziyle geçtiğini ifade eden Şaşmaz, dizinin yeniden çekilmesi yönünde çok fazla talep aldıklarını ve bu nedenle dizi için yeniden ekranlara döneceğini belirtti. Kurtlar Vadisi yeni sezonunun Ocak ayında çekimlerine başlanması ve yıl ortasına kadar ekranlarda yer alması bekleniyor. Dizinin kadrosunda kimlerin yer alacağıyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.