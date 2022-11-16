Dizi
16 Kasım 2022 - 03:16

Kurtlar Vadisi hangi kanalda başlayacak? KVK kadrosunda kimler olacak, Polat, Süleyman Çakır Abdülhey, Memati kadroda olacak mı?

Efsane dizi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Aradan geçen yıllara rağmen hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi yeni yılda ekranlara dönüyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeni sezonu hangi kanalda yayınlanacak? İşte diziyle ilgili merak edilen her şey...

Dizi
16 Kasım 2022 - 03:16
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Kurtlar Vadisi hangi kanalda başlayacak? KVK kadrosunda kimler olacak, Polat, Süleyman Çakır Abdülhey, Memati kadroda olacak mı?
Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurdu. Aradan geçen bunca yıla rağmen hala hayran kitlesini koruyan ve yeni nesli de kendine hayran bırakan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun zamandır tekrardan ekranlara geleceği konuşulan dizinin yeni sezonuyla ilgili ilk resmi açıklama başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan geldi.

 kurtlar vadisi yeni sezon tarihi

KURTLAR VADİSİ YENİ SEZONU BAŞLIYOR MU?

Bir TV programına katılan Necati Şaşmaz, herkesin merak ettiği o konuya açıklık getirdi. Yeni yılda çekimlerin başlayacağını söyleyen Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için. "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" dedi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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