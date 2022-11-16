Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurdu. Aradan geçen bunca yıla rağmen hala hayran kitlesini koruyan ve yeni nesli de kendine hayran bırakan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır tekrardan ekranlara geleceği konuşulan dizinin yeni sezonuyla ilgili ilk resmi açıklama başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan geldi.
Dizi
16 Kasım 2022 - 03:16
Kurtlar Vadisi hangi kanalda başlayacak? KVK kadrosunda kimler olacak, Polat, Süleyman Çakır Abdülhey, Memati kadroda olacak mı?
Efsane dizi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Aradan geçen yıllara rağmen hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi yeni yılda ekranlara dönüyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeni sezonu hangi kanalda yayınlanacak? İşte diziyle ilgili merak edilen her şey...
Dizi
16 Kasım 2022 - 03:16
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