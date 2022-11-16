Kurtlar Vadisi hangi kanalda başlayacak? KVK kadrosunda kimler olacak, Polat, Süleyman Çakır Abdülhey, Memati kadroda olacak mı?

KURTLAR VADİSİ YENİ SEZONU BAŞLIYOR MU?

Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurdu. Aradan geçen bunca yıla rağmen hala hayran kitlesini koruyan ve yeni nesli de kendine hayran bırakan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır tekrardan ekranlara geleceği konuşulan dizinin yeni sezonuyla ilgili ilk resmi açıklama başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan geldi.Bir TV programına katılan Necati Şaşmaz, herkesin merak ettiği o konuya açıklık getirdi. Yeni yılda çekimlerin başlayacağını söyleyen Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için. "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" dedi.