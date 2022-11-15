Dizi
15 Kasım 2022 - 11:05

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı, başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklama, Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili gelişmeleri gündeme getirdi. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlıyor? İşte, Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilenler...

Dizi
15 Kasım 2022 - 11:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı, başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kurtlar Vadisi dizisi final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aynı popülerliğini koruyor. Dizinin etkisi her yerde kendini gösterirken, hayranları sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı.

KURTLAR VADİSİ KAOS BAŞLAYACAK MI?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlaması için harekete geçildiği ve Show TV'de dizi için özel trailer düzenlendiği öğrenildi. Ancak, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın 8 yaşında olan Ali Nadir'in zikir çekerken çekildiği fotoğrafların ortaya çıkması sonrasında kanalın rahatsız olarak diziyi rafa kaldırdığı iddia ediliyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS'UN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kurtlar Vadisi dizisi Türk dizi tarihinin en çok konuşulan ve efsane haline gelen dizisi olma özelliği taşıyor. Yıllar sonra tekrar ekrana gelmesi beklenen dizinin bir aksilik yaşanmazsa Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle 2023 yılı Ocak'ta yayın hayatına başlaması bekleniyor.

 kurtlar vadisi kaos

Yine başrol kadrosunda Necati Şaşmaz'ın olacağı dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz iddialar doğruysa ve kanal dizisi askıya aldıysa hayranların Kurtlar Vadisi hayali yine suya düşecek demektir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Yürek Çıkmazı dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak? Yürek Çıkmazı dizisi final tarihi
Yürek Çıkmazı dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak? Yürek Çıkmazı dizisi final tarihi
Çöp Adam çocuk oyuncusu Sinan Albayrak kimdir?
Çöp Adam çocuk oyuncusu Sinan Albayrak kimdir?
Yasak Elma Selim kimdir, gerçek adı nedir? Emre Kızılırmak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma Selim kimdir, gerçek adı nedir? Emre Kızılırmak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı sosyal medyada yakaladı! Kuruluş Osman'dan Bir Peri Masalı'na kadar tüm rakiplerine büyük fark attı
Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı sosyal medyada yakaladı! Kuruluş Osman'dan Bir Peri Masalı'na kadar tüm rakiplerine büyük fark attı
Son Haberler
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba film şarkısı
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba...
TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?
TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya sahip telefon modelleri
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya...
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne olur, oran iade edilir mi? Maç ertelenirse iddaa kuponu ne olur?
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne...
Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!
Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin...
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük...
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık ileri uçta oynayacak
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık...
Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak
Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların...
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını uyardı: Dikkat edin!
Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını...