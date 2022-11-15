Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı, başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

KURTLAR VADİSİ KAOS BAŞLAYACAK MI?

KURTLAR VADİSİ KAOS'UN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kurtlar Vadisi dizisi final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aynı popülerliğini koruyor. Dizinin etkisi her yerde kendini gösterirken, hayranları sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı.Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlaması için harekete geçildiği ve Show TV'de dizi için özel trailer düzenlendiği öğrenildi. Ancak, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın 8 yaşında olan Ali Nadir'in zikir çekerken çekildiği fotoğrafların ortaya çıkması sonrasında kanalın rahatsız olarak diziyi rafa kaldırdığı iddia ediliyor.Kurtlar Vadisi dizisi Türk dizi tarihinin en çok konuşulan ve efsane haline gelen dizisi olma özelliği taşıyor. Yıllar sonra tekrar ekrana gelmesi beklenen dizinin bir aksilik yaşanmazsa Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle 2023 yılı Ocak'ta yayın hayatına başlaması bekleniyor.Yine başrol kadrosunda Necati Şaşmaz'ın olacağı dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz iddialar doğruysa ve kanal dizisi askıya aldıysa hayranların Kurtlar Vadisi hayali yine suya düşecek demektir.