Türk televizyon tarihinin şüphesiz ki en çok ses getiren yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Fanları tarafından hala yoğun bir şekilde izlenen dizinin tekrardan ekrana gelmesi uzun zamandır isteniyordu. Sonunda yapım hayranların bu isteğine kulak verdi ve Kurtlar Vadisi Kaos için düğmeye basıldı.
Dizi
18 Kasım 2022 - 00:14
Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi fanlarını heyecanlandıran açıklama geçtiğimiz gün Necati Şaşmaz'dan geldi. Katıldığı bir TV programında Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleriyle ekrana geleceğini söyleyen Şaşmaz, diziyle ilgili detayları da açıkladı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos çekimleri başladı mı, dizi hangi kanalda ekrana gelecek? İşte, Kurtlar Vadisi Kaos'la alakalı tüm detaylar...
Dizi
18 Kasım 2022 - 00:14
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