Dizi
18 Kasım 2022 - 00:14

Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi fanlarını heyecanlandıran açıklama geçtiğimiz gün Necati Şaşmaz'dan geldi. Katıldığı bir TV programında Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleriyle ekrana geleceğini söyleyen Şaşmaz, diziyle ilgili detayları da açıkladı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos çekimleri başladı mı, dizi hangi kanalda ekrana gelecek? İşte, Kurtlar Vadisi Kaos'la alakalı tüm detaylar...

Dizi
18 Kasım 2022 - 00:14
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Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Türk televizyon tarihinin şüphesiz ki en çok ses getiren yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Fanları tarafından hala yoğun bir şekilde izlenen dizinin tekrardan ekrana gelmesi uzun zamandır isteniyordu. Sonunda yapım hayranların bu isteğine kulak verdi ve Kurtlar Vadisi Kaos için düğmeye basıldı.

KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA EKRANA GELECEK?

Kurtlar Vadisi dizisinin yeni versiyonunun çekileceği müjdesini Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda vermişti. Bu gelişme sonrasında dizinin hayranları hangi kanalda yayınlanacağı merak etmeye başladı. Ancak şuan için dizinin kanalı belli değil. Konuyla ilgili yapım ekibinden ilerleyen süreçte bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

KURTLAR VADİSİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" sözlerini kullandı.

 kurtlar vadisi kaos

POLAT ALEMDAR DİZİDE YER ALACAK MI?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde efsane karakter Polat Alemdar'ın da yer alması bekleniyor.

KURTLAR VADİSİ HANGİ YIL FİNAL YAPTI?

Kurtlar Vadisi'nin birinci serisi 2003'te ekranda yer aldı ve 2016 yılında final yaptı. Kurtlar Vadisi ismiyle ilk 15 Ocak 2003'te Show TV'de ekrana gelen dizi 29 Aralık 2005'te ekran macerasını sonlandırdı. Ardından 2007-2016 yıllarında Kurtlar Vadisi Terör ismiyle yeniden seyirciyle buluştu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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