Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?

KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA EKRANA GELECEK?

KURTLAR VADİSİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

POLAT ALEMDAR DİZİDE YER ALACAK MI?

KURTLAR VADİSİ HANGİ YIL FİNAL YAPTI?

Türk televizyon tarihinin şüphesiz ki en çok ses getiren yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Fanları tarafından hala yoğun bir şekilde izlenen dizinin tekrardan ekrana gelmesi uzun zamandır isteniyordu. Sonunda yapım hayranların bu isteğine kulak verdi ve Kurtlar Vadisi Kaos için düğmeye basıldı.Kurtlar Vadisi dizisinin yeni versiyonunun çekileceği müjdesini Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda vermişti. Bu gelişme sonrasında dizinin hayranları hangi kanalda yayınlanacağı merak etmeye başladı. Ancak şuan için dizinin kanalı belli değil. Konuyla ilgili yapım ekibinden ilerleyen süreçte bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" sözlerini kullandı.Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde efsane karakter Polat Alemdar'ın da yer alması bekleniyor.Kurtlar Vadisi'nin birinci serisi 2003'te ekranda yer aldı ve 2016 yılında final yaptı. Kurtlar Vadisi ismiyle ilk 15 Ocak 2003'te Show TV'de ekrana gelen dizi 29 Aralık 2005'te ekran macerasını sonlandırdı. Ardından 2007-2016 yıllarında Kurtlar Vadisi Terör ismiyle yeniden seyirciyle buluştu.