Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? 2023 Kurtlar Vadisi yeni sezon adı ne olacak?







KURTLAR VADİSİ YENİ VERSİYONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?







KURTLAR VADİSİ HANGİ İSİMLE YAYINLANACAK?

15 Ocak 2003'te "Bu bir mafya dizisidir" sloganı ile yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi ilk versiyonunda toplam 97 bölümle ekrana geldi. Ardından 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu ismiyle yeniden hayranlarıyla buluşan dizide inşaat ile terör alanlarında devlet teşkilatlanması, devlet başında olanların güç savaşı ile ülkenin başında olan dört büyük aile anlatılmıştır.TRT Müzik kanalında ekrana gelen ve sunuculuğunu Mazhar Alanson'un yaptığı bir programa katılan Necati Şaşmaz, programda diziyle ilgili merak edilenleri açıkladı. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunun başlayacağı müjdesini veren Şaşmaz, ‘ Ömrümün 20 yılı bu diziyle geçti. Biraz ara vermiştik, şimdide dizi tekrar istenmeye başladı. Çalışmalara başladık. Nasipse Olacak.’ sözlerini kullandı.Yeni yılda çekimleri başlayacak olan Kurtlar Vadisi dizisinin hangi isimle ve ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.